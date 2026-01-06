En la semana de Navidad, unas 11 personas fallecieron a causa de la influenza, informó este martes el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero.

Los fallecimientos ocurren en momento en el que los niveles de influenza siguen altos por tercera semana consecutiva. Faltarían tres semanas adicionales antes de que la agencia decrete una epidemia, dejó claro el funcionario durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Según detalló, las muertes sumaron 96 en la semana del 21 al 27 de diciembre. La semana previa, del 14 al 20 de diciembre, las muertes sumaban 85.

El funcionario, sin embargo, apuntó a que, en esta nueva semana informada, del 21 al 27 de diciembre, “no siguió la tendencia a subir”.

“No siguió subiendo, aunque estamos altísimo”, añadió.

Pero, Ramos Otero puntualizó que “eso no quiere decir que vamos a bajar la guardia, verdad, porque llevamos tres semanas sobre el umbral epidémico y el umbral de alerta y se cumplen las seis semanas se tiene que declarar una epidemia”.

Sobre las muertes, comentó que sólo tres personas estaban vacunadas. La mayoría de los decesos son de personas mayores de 70 años.

Insistió en la importancia de vacunarse, usar mascarilla si acude a un médico, clínica o centro de salud, no asistir al trabajo o a la escuela si se siente enfermo, lavarse las manos y mantener la higiene en las superficies como las medidas más trascendentales para romper la cadena de contagio.

Entretanto, informó que la región de Fajardo fue la más que reportó casos de influenza. Le siguieron Ponce, Caguas y Bayamón. Además, puntualizó que el tipo que predomina es la influenza A.

En general, durante la semana de Navidad se registraron 3,706 casos nuevos de influenza, para un total acumulado de 32,469 casos en la temporada 2025–2026. Casi la mitad de los casos reportados, el 49.4% corresponde a la población pediátrica entre 0 y 19 años, mientras que el por ciento de hospitalización se mantiene en 7.3 %.

“El mensaje es claro, no podemos bajar la guardia. Aunque muchas personas perciben que estamos en la etapa final de la temporada respiratoria, los datos confirman que la influenza sigue circulando de manera intensa en Puerto Rico, con impacto significativo en niños, adultos mayores y personas con condiciones crónicas”, afirmó el secretario.

Por otro lado, el secretario informó que a finales de semana se emitirá, junto al secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, las medidas que se tomarán en las escuelas ante el inicio de clases la próxima semana.