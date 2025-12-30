“El riesgo de influenza está extremadamente alto, algo peligroso”.

Así lo estableció este martes el secretario de Salud, el pediatra Víctor Ramos Otero, al alertar a la ciudadanía de una rápida alza de casos en este periodo navideño.

Destacó que, a pesar de que hay muchas oficinas médicas y laboratorios cerrados, la última semana en análisis de esta temporada, que fue del 14 al 20 de diciembre, hubo más casos que del 7 al 13 de diciembre.

Específicamente, se reportaron del 14 al 20 de diciembre unos 3,700 casos, con dos muertes y 202 hospitalizaciones. Del 7 al 13 de diciembre, hubo 2,952 casos, con nueve muertes y 184 hospitalizaciones.

En toda la temporada, que inició en verano, se han registrado 28,763 casos, 85 muertes y 2,151 hospitalizaciones, según datos oficiales del Departamento de Salud.

El secretario informó que la mayoría de las hospitalizaciones han sido en casos pediátricos, mientras la mayoría de las muertes han sido adultos mayores.

Destacó, además, que de las 85 personas fallecidas, sólo tres estaban vacunadas y dos han sido menores de 21 años.

“Seguimos teniendo muchos problemas con la influenza. Con esta semana, volvieron a subir los números. Seguimos estando sobre encima del umbral epidémico y sobre encima del umbral de aviso. Esos números está subrepresentandos, porque hay tanto oficinas médicas como laboratorios clínicos cerrados. Esto, porque están de vacaciones. Así que el número, ciertamente, debe ser mayor”, precisó el secretario, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Ramos Otero detalló que, si las condiciones continúan así, en enero próximo se decretaría una epidemia. Para decretarla, los casos deben estar por encima del umbral por seis semanas. La semana del 14 al 20 de diciembre es la segunda semana en esta alza de casos.

El secretario de Salud destacó que están preocupados por los números que se registran. Por ello, recomendó el uso de mascarillas cuando se asiste a actividades multitudinarias, a clínicas u hospitales.

“Si van a sitios donde no conocen a otros personas, por ejemplo, si van a viajar en el aeropuerto, en el avión, deberían usar mascarilla, porque el riesgo de influenza está extremadamente alto, algo peligroso. Ciertamente, nos preocupa que esto siga subiendo y se salga de control”, afirmó el funcionario.

También pidió vacunarse contra la influenza, principalmente si cree es parte de la población en alto riesgo de contagio.

“Es un llamado de alerta. Estamos preocupados. Si sigue subiendo, vamos a tener que ya declarar una epidemia a principios del año próximo”, puntualizó Ramos Otero.

Por otro lado, el secretario informó que hay capacidad en los hospitales para atender estos casos de influenza que se registran. Indicó que, en la actualidad, hay 30% de disponibilidad en camas regulares y 12% en intensivo.

“Se monitorea día a día y hay que ver si sigue subiendo tan exponencialmente como está subiendo”, dijo.