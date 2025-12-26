Altos niveles de influenza continúan registrándose en la Isla, por lo que el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, dijo estar seguro que para finales enero pudiese decretarse una epidemia.

“Ciertamente, llegamos a las seis semanas y se van a cumplir los criterios” para decretar la epidemia, reiteró el funcionario en entrevista con Primera Hora.

Explicó que la semana del 7 al 13 de diciembre y cuyo informe se publicó el 19 de diciembre, corresponde a la primera semana de vigilancia en que se dispararon los números de influenza. Se espera que el informe de la segunda semana en alza se emita el próximo martes.

Por ello, el funcionario llamó a todo el que se siente enfermo a que no acuda a fiestas navideñas, al trabajo o cualquier otra actividad en el que esté en contacto con otras personas. Además, pidió a toda aquella persona que acuda a una clínica, hospital o centro de salud a utilizar mascarilla para evitar contagios.

“Está aumentando y en estos días de Navidad tenemos la situación que se reportan menos pruebas, porque hay un montón de laboratorios cerrados. La gente, si se siente muy mal, va al hospital, pero no es un informe con todos los laboratorios abiertos” el que emitirá la agencia, explicó.

Dijo que en este periodo festivo darían más atención a las hospitalizaciones.

Según el portal BioData, del Departamento de Salud, del 26 de noviembre al 26 de diciembre se registran 430 hospitalizaciones por influenza.

La data de hospitalizaciones también destaca que para la semana del 16 al 22 de noviembre hubo 88 hospitalizaciones, cuando la primera semana que registró el alza destacó por 184.

Mientras, el portal que desde el 18 diciembre hasta el 25 de diciembre se registraron 176 casos de este virus.

El secretario explicó que cuando las personas se sienten enfermas, no consiguen un laboratorio y no están tan graves como para acudir a un hospital, “probablemente, recurre a pruebas caseras”.

No obstante, la presidenta del Colegio de Tecnólogos Médicos, Lina García, recalcó que es mejor que las personas que creen estar enfermas intenten conseguir un laboratorio. Recomendó llamar a los que se encuentran por su zona, ya que muchos abrirán sábado y también domingo.

“Nosotros estamos haciendo es orientando a la comunidad. Sí, existen las pruebas caseras, pero el tecnólogo médico es pieza fundamental en el sistema de salud”, afirmó la experta.

Dijo que lo más importante de acudir al laboratorio es que Salud tendrá información más certera, ya que los resultados que se obtienen en los laboratorios son reportados al estado para hacer las estadísticas epidemiológicas.

“Hacerse la prueba temprana va a ser significativo en la prognosis del paciente… Detectar la condición a tiempo es súper importante para el paciente y para la epidemiología. De esa manera, el gobierno puede descifrar los pueblos y áreas de mayor incidencia y fortalecer sus iniciativas”, indicó García.

La funcionaria comentó que una de las iniciativas que tiene bajo su presidencia es hacer un mapa digital de los laboratorios que ayudará al paciente a detectar los que le quedan más cerca y conocer si está abierto o no.

La influenza, que se transmite por gotitas de aire que se liberan al toser, estornudar o hablar, “siempre suele ser más fuerte que un catarro”, describió el secretario de Salud.

Indicó que puede dar fiebre, malestar, dificultad respiratoria, así como en algunos casos vómito y diarrea. Explicó que los niños pequeños pueden dar signos de deshidratación.

El pediatra insistió en que la medida más importante que se debe tomar para evitar los contagios por influenza es “cortar la cadena de contagio”. Por tal razón, pidió a no exponerse ante otras personas.

También se recomienda usar mascarilla y lavarse las manos.

“Importante, si está enfermo no vaya a actividad, porque va a contagiar a otra gente”, recalcó. “Vaya al médico que va a diagnosticar lo que tiene, dar el trata necesario y el aislamiento, si aplica”, sostuvo.

También llamó a los padres de infantes de seis meses en adelante y a cuidadores de estos pequeños a vacunarse.