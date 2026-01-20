A una semana de que se cumpla el término requerido para evaluar si se declara una epidemia de influenza en la Isla ante el aumento de casos, el secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero informó este martes que acumularon unas 30 muertes adicionales a causa de este virus en el periodo de la Navidad, informó el secretario de Salud, Víctor Ramos.

Además, informó que otras dos muertes todavía son investigadas para ver si la causa también es esta enfermedad respiratoria.

“Hay 126 muertes confirmadas. Entre la fecha del 15 de diciembre al 7 de enero se añadieron 28 muertes asociadas a influenza. La semana pasada no se habían asociado muertes y es que estas semanas, que son de Navidad, se espera por Ciencia Forense y todo. Básicamente, se incluye las muertes de todas las navidades, no de una sola semana. Así que tenemos serían 30 muertes para este reporte y hay dos bajo investigación. De los 126 muertes, sólo cuatro están vacunadas”, precisó el funcionario en una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Ramos Otero también hizo constar que esperan que entre martes o miércoles de la próxima semana llegue un informe desde un laboratorio de Nueva York que certificaría si la influenza que afecta a Puerto Rico es la H3N2. Este tipo comenzó en agosto en Inglaterra y afecta a sobre 40 estados de Estados Unidos en la actualidad.

Este martes, Salud publicó el informe de la semana epidemiológica 54, del 4 al 10 de enero, se acumularon 3,383 casos. Esto representa alrededor de 200 casos más que la semana anterior.

Reiteró que esta es la quinta semana por encima del umbral epidémico. A la sexta semana, que sería en el informe que se emitiría el próximo martes, sería trascendental para determinar si se decreta una epidemia.

“El llamado a la gente es que ya pasaron las Fiestas (de la Calle San Sebastián). Si de tres a cinco días tiene síntomas, no vaya a trabajar no vaya a estudiar. Vaya al médico”, manifestó Ramos Otero, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

El titular comentó que siguen siendo los menos de 0 a 9 años el grupo más perjudicado con esta enfermedad, y que Ponce, Caguas y Bayamón son la región con más casos.

Informó que se han reportado dos brotes de influenza en colegios privados. Uno fue en el área metropolitana y otro del oeste.

“No se requirió cerrar el salón. Se hace una limpieza del lugar y se sigue exhortando a la vacunación”, expuso.

Una epidemia

Una epidemia es un aumento repentino y superior al esperado en el número de casos de una enfermedad, en este caso la influenza.

Para decretar una epidemia de influenza, Puerto Rico debe estar por seis semanas consecutivas con un registro sobre el umbral epidémico. Esta martes se cuenta la quinta semana.

La epidemia la decreta la gobernadora Jenniffer González Colón en una orden ejecutiva.

El secretario explicó que si se decreta la epidemia, reforzarían las medidas de vacunación.

La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por los virus de la influenza que infectan la nariz, la garganta y los pulmones, según indica el informe emitido por Salud.

“Las personas con influenza pueden transmitir esta enfermedad a otras personas desde una distancia de seis pies. La mayoría de los expertos considera que los virus de la influenza se propagan a través de gotitas que se forman cuando la gente con influenza tose, estornuda o habla. Estas gotitas pueden entrar a la boca o la nariz de las personas que se encuentran cerca o posiblemente pasar a los pulmones. Una persona también puede contagiarse de influenza al tocar una superficie o un objeto que contenga el virus de la influenza y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca”, se detalló.

Los síntomas de influenza pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores en el cuerpo, dolor de cabeza, escalofríos, fatiga, en algunos casos, vómitos y diarrea, principalmente en niños.

“Las personas infectadas por influenza propagan el virus y pueden infectar a otras personas desde un día antes de que se manifieste la enfermedad hasta cinco a siete días después de enfermarse. Este periodo puede ser mayor en algunas personas, especialmente en los niños pequeños y las personas con sistemas inmunitarios debilitados”, se detalla.

Para romper la cadena de contagio, se recomienda usar mascarilla, mantener las superficies desinfectadas, así como no asistir al trabajo, escuela o cualquier otro evento,