Tras la declaración de epidemia del virus de la influenza por parte del Departamento de Salud, la gobernadora Jenniffer González declaró un Estado de Emergencia para activar medidas excepcionales para la protección de la salud pública.

La declaración de un estado de emergencia viabiliza la movilización de recursos, la coordinación y la implementación expedita de medidas dirigidas a proteger la salud pública y el bienestar de la ciudadanía.

La Orden Ejecutiva 2026-005 firmada hoy en la tarde, delega en el secretario del Departamento de Salud la responsabilidad primaria de dirigir, coordinar y ejecutar los esfuerzos del Gobierno de Puerto Rico necesarios para atender esta emergencia.

Durante el periodo de vigencia de esta declaración, se exime total y absolutamente al Departamento de Salud y a cualquier otra agencia del Gobierno de Puerto Rico que participe en la atención de la emergencia aquí declarada, de la obligación de solicitar, gestionar, radicar o cumplir con cualquier permiso, consulta, endoso, comentario, recomendación, certificación o trámite colateral ante cualquier agencia, relacionado con acciones necesarias para atender la emergencia declarada en virtud de esta Orden Ejecutiva.

La Administración de Servicios Generales (“ASG”), las agencias y los municipios deberán activar los procedimientos especiales de compra de emergencia para adquirir los materiales y servicios que resulten esenciales para responder a esta emergencia. Todas las compras realizadas bajo esta sección deberán cumplir con las normas de transparencia y rendición de cuentas establecidas por ley, y con cualquier requisito federal aplicable a las mismas.

El secretario del Departamento de Salud preparará y presentará a la Gobernadora, al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), al secretario del Departamento de Hacienda y al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), un informe detallando los gastos incurridos hasta la fecha para atender las diferentes acciones relacionadas con la emergencia declarada en esta Orden Ejecutiva y un estimado de los costos proyectados.

La medida ordena y autoriza al secretario del Departamento de Hacienda y al director de la OGP, en colaboración con el director ejecutivo de AAFAF, a establecer un presupuesto especial, con cargo a cualesquiera fondos disponibles, incluyendo la Reserva de Emergencia, para sufragar los gastos necesarios para atender la emergencia, incluyendo cualquier gestión requerida ante la Junta de Supervisión y Administración Fiscal de Puerto Rico.