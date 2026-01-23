Nueva York. Los casos de gripe continúan en aumento en Nueva York, advirtió este jueves el Departamento de Salud de la ciudad al dar a conocer que para la semana que terminó el 17 de enero, se habían registrado más de 140,000 positivos de influenza, el 52 % en menores de 18 años, en medio de los recientes cambios federales en el programa de vacunación infantil.

La agencia sanitaria indicó en un comunicado que durante esa semana de enero, los laboratorios confirmaron más de 3,600 casos, lo que supone un notable descenso con respecto a la semana anterior. Aproximadamente el 1.3 % de las visitas a urgencias tuvieron diagnósticos de gripe, frente al 2.5 % de la semana anterior.

Las hospitalizaciones por gripe también disminuyeron del 2.1 % al 0.9 %, en comparación con la semana anterior.

De acuerdo con los nuevos informes, entre otros virus respiratorios, los casos de VRS (virus respiratorio sincicial) se han mantenido relativamente estables en general, pero la ciudad sigue registrando el mayor número de casos entre los neoyorquinos menores de 18 años.

Según los datos, la proporción de hospitalizaciones con VSR aumentó del 0.3 % al 0.4 % en comparación con la semana anterior.

En cuanto al covid-19, los casos son bajos y disminuyeron a casi 1,000 en comparación con los 1,300 de la semana anterior. “Si bien las visitas a la sala de emergencias con covid se mantienen estables, estamos observando un aumento en las admisiones a hospitales”, indicó la comisionada de Salud interina, Michelle Morse.

“Esta temporada de gripe, que ha batido todos los récords, ha sido muy dura para los neoyorquinos. Aunque estamos empezando a ver una disminución en el número de casos, las temporadas de gripe son impredecibles y pueden durar hasta mayo”, advirtió la medica, que hizo un llamado a que “no bajen la guardia”, a quedarse en casa o usar mascarilla si están enfermos y lavarse las manos con frecuencia.