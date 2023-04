El representante a la Cámara por el Distrito 26 (Barranquitas, Orocovis, Villalba y Coamo), Orlando Aponte Rosario dijo hoy que espera un proceso justo y que el martes próximo, comparecerá ante el caucus popular para contestar preguntas sobre el incidente de violencia de género que le atribuye su esposa y que culminó con una orden judicial en su contra, el pasado 13 de abril.

En entrevista con Primera Hora, Aponte Rosario dijo que intentó informarle de la orden de protección al presidente del cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, pero, no pudo. Sobre la colección de armas de fuego que le fueron ocupadas en su residencia, indicó que desde hace varios años práctica el tiro al blanco y la cacería, para lo cual posee licencias.

“No estoy pidiendo un trato preferencial, solamente un proceso justo” dijo a este medio Aponte Rosario, de 38 años y quien se encuentra en su primer término en la Asamblea Legislativa.

“El Presidente de la Cámara estuvo fuera de Puerto Rico la semana pasada cuando ocurrieron estos incidentes, lo llamé varias ocasiones, pero no lo conseguí. Realmente no encontré un momento oportuno para expresarle una situación tan delicada, estaba buscando el momento para hacerlo”, reclamó.

Hoy el Presidente de la Cámara dijo que a raíz de la determinación judicial en contra de legislador y “de su omisión de informarnos por más de una semana de esta situación, estoy citando al representante Aponte Rosario a un caucus el próximo martes 25 de abril, para rinda cuentas ante la delegación del Partido Popular Democrático (PPD)”. El líder cameral también removió a Aponte Rosario de la presidencia de las comisiones de lo Jurídico y de la Comisión Conjunta para la Revisión del Código Penal, además de referirlo a la Comisión de Ética.

Aponte Rosario dijo que el martes próximo contestará las preguntas y aclarará “cualquier duda” de sus compañeros en el caucus popular. “Voy a explicarles lo que sucedió, es lo que mis compañeros se merecen, que ellos tengan la oportunidad de saber lo que pasó, hacerme las preguntas, cuestionarme y yo, aclarar sus dudas, preocupaciones. Es correcto que yo de cara ante mis compañeros”, sostuvo el representante.

En torno al referido para que sea investigado por la Comisión de Ética, el legislador indicó “ante lo que está sucediendo es correcto que se investigue la situación antes de adjudicar o tomar cualquier determinación”.

Dijo que las seis armas le fueron ocupadas, dos escopetas, un rifle y tres pistolas, fue como parte del protocolo, luego que le fue emitida la orden de protección y de desalojo de la residencia y sostuvo que desde hace más de 10 años posee armas de fuego para las cuales tiene licencia.

“Nunca he hecho mal uso de armas, ni mucho menos se me ha imputado nada relacionado con esas armas. Es común en protocolo que cuando a una persona se le emite una orden de protección se le ocupen las armas si es que tiene licencia y es lo que ocurrió en mi casa. Yo tengo una orden de protección, un asunto civil y como cuestión de protocolo se ocupan las armas que poseo legalmente. Tengo licencia de portación de armas, de tiro al blanco y de cacería. Hace muchos años yo practicaba ese deporte”, dijo para agregar que al momento del incidente las licencias estaban activas.

Aponte Rosario se sostuvo en que no hablaría del incidente de violencia machista y sicológica que le imputa su esposa, porque el asunto se está investigando. “Como el asunto está subjudice tengo que esperar que los procesos culminen para hacer cualquier expresión o aclaración”, indicó.

Según alega su esposa en la petición de orden al amparo de la Ley para la Intervención contra la Violencia Doméstica, el legislador la agredió frente a los hijos del matrimonio de 3 y 6 años y le dijo que tenía que seguir las reglas.

“Aquí el macho soy yo”, alega la mujer que fueron las palabras del legislador, además, de indicarle que “no sirve, que no vale nada, que su trabajo no sirve y que ella no es nadie sin él”. Además, lo acusó de hablarle mal de ella a sus hijos, “que ella está loca y que si los regaña que le den”.

La jueza Lorraine M. Biaggi Trigo, del Tribunal de Toa Baja, que atendió la querella ex parte, ordenó al legislador desalojar sus pertenencias del hogar y se le ocuparon seis armas. La orden establece que Aponte Rosario no puede acercarse al hogar de los familiares de la fémina, su lugar de trabajo y a la escuela donde asisten los menores.

El legislador dijo que se propone pedir al tribunal, a través de su abogada, Mayra López Mulero, que la vista en torno a la orden de protección que solicitó su esposa al amparo de le Ley de Intervención contra la Violencia Doméstica, que fue citada para el 22 de mayo, sea adelantada. “Quisiera que esto se adelante lo más posible”, expresó Aponte Rosario.

“Confío en que se va a saber la verdad, tengo paz en el sentido en que voy a salir bien”, reclamó el legislador, quien en los pasados meses presidió las vistas en la Cámara sobre los cinco proyectos relacionados al aborto.

Ayer jueves cuando trascendió la orden de protección en medios de comunicación dijo en declaraciones escritas que “el proceso respecto a mi relación matrimonial exige que sea comedido en mis expresiones, por lo que oportunamente asumiré en los foros correspondientes”.

“Agradezco los mensajes y las muestras de cariño de amigos y familiares. En su momento estaremos en disposición de contestar las preguntas de los medios. No obstante, el asunto está pendiente de adjudicación por lo que asumiré el proceso con sensibilidad y prudencia poniendo primero el bienestar de mi amada familia”, sostuvo Aponte Rosario.