La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli calificó como un acto de persecución en su contra el referido por perjurio que le hizo esta tarde el Departamento de Justicia a la Oficina del Panel el Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

“Vemos que cómo este proceso de persecución no es un proceso ajeno a la historia política del país se va a seguir dando y nosotros nos estaremos defendiendo. Por más que estas instancias corruptas intenten perseguirme no me van a callar, lo dije desde el inicio, no me callarán. Yo voy a seguir haciendo mi deber como representante, voy a seguir haciendo las denuncias, la fiscalización y buscando evidencias”, reaccionó Nogales Molinelli.

PUBLICIDAD

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández refirió al OPFEI un informe de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC), que concluyó que existe causa suficiente para creer que Nogales Molinelli incurrió en conducta de naturaleza penal por el delito de perjurio (artículo 269 del Código Penal), por omitir en su informe financiero de 2020 que ocupaba puestos en varias corporaciones como, presidenta, tesorera, secretaria y agente residente. Según el informe, la legisladora omitió incluir los ingresos generados por concepto de alquiler de una propiedad inmueble que le pertenece.

Según la investigación preliminar del Departamento de Justicia, Nogales Molinelli “infringió “las disposiciones del artículo 20 de la Ley Núm. 272-2003, conocida como Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación Hotelera por dejar de cumplir con su obligación de remitir a la Compañía de Turismo de Puerto Rico el impuesto sobre el canon por ocupación de habitación de un inmueble de su propiedad, ubicado en Palmas del Mar en Humacao, que tenía destinado al arrendamiento a corto plazo.

Nogales Molinelli se enteró del referido en el hemiciclo mientras comenzaba la sesión cameral, cerca de las 2:00 de la tarde y lo relacionó con una conferencia de prensa que ofreció más temprano en el Capitolio en la que denunció crímenes ambientales en la Reserva de Bahía Jobos en Salinas con “la anuencia” del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y amenazó con ir a los tribunales, si el titular de la agencia, Rafael Machargo no tomaba cartas en el asunto.

PUBLICIDAD

“Como nosotras estamos tranquilas y sabemos que ahí no hay nada que buscar, pueden seguir buscando todo lo que quieran. Nosotros tomaremos las medidas como cualquier persona a la cual se le refiere al FEI estaremos buscando la asesoría legal correspondiente, pero sabemos muy claramente cuáles son las razones de seguir intentando obstaculizar mi función legislativa”, sostuvo la legisladora en declaraciones a periodistas en el Capitolio.

“Estoy clara, esta (la de Bahía de Jobos) es una investigación que nos tomó más de tres meses y vamos a seguir con las próximas. A nosotros no nos van a detener, vamos a seguir desenmascarando la mafia, lo que han llamado otras personas el cartel de los permisos, lo vamos seguir desenmascarando. ¿Cómo es posible que la OGPe (Oficina de Gerencia de Permisos), dé permisos en una reserva federal?, ¿Cómo es posible que el Departamento de Recursos Naturales y el Cuerpo de Vigilantes no detengan esas obras ilegales en el Camino de los Indios en Las Mareas en Salinas?”, cuestionó Nogales Molinelli.

Dijo que esa es una de miles de instancias a través de todo el archipiélago donde la situación está al garete, la gente está desbaratando las montañas, construyendo sin permisos, afectando las cuencas hidrográficas, afectando los corales como en el caso de Rincón, donde las escorrentías de tierras van a sedimentar y a oscurecer la claridad que necesitan los corales para poder existir”.

La legisladora indicó que la Comisión de Ética de la Cámara pasó juicio en torno a las alegaciones en contra por omitir información en su informe financiero de 2020. “Esto ya la Comisión de Ética lo adjudicó. En ningún momento de la recomendación final del informe de Ética se determinó que hubo la comisión de un delito, vamos a empezar por ahí. Es más, yo diría que esto es cosa juzgada. Ya la Comisión de Ética hizo una determinación, pero quieren ir en una segunda vuelta en contra mía en los procedimientos y yo como abogada que he visto casos criminales, sé cómo es el procedimiento. En la Regla 6 (vista de causa para arresto) lo que hace falta es una scintilla (de evidencia). De todas maneras, uno va con representación legal a esos espacios”, dijo.

PUBLICIDAD

Como parte del proceso ético, la Cámara sancionó el pasado mes de diciembre a Nogales Molinelli con una multa de $2,000 y reprimenda pública.

“Lo lamentable es que en vez de estar procesando a estos criminales ambientales me están persiguiendo a mí y esa es la diferencia. Están gastando los recursos que necesitamos para investigar los asesinatos, para investigar quiénes obtuvieron permisos ilegales en esos espacios para perseguirme a mí sabiendo que ahí no hay nada”, expresó la legisladora por acumulación del MVC.

La investigación de Justicia inició tras querellas sometidas entre septiembre y octubre de 2021 contra Nogales Molinelli por parte del director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis A. Pérez Vargas, y de los senadores penepés, Thomas Rivera Schatz y Gregorio B. Matías Rosario.

La querella presentada por el director ejecutivo de la OEG se sustenta en infracciones a los delitos de falsificación de documentos, y otros de naturaleza similar, en cuanto a que la legisladora alteró el informe financiero presentado, sin la autorización de dicha oficina y sin utilizar la plataforma electrónica reservada para ello. Mientras, las querellas presentadas por los senadores Rivera Schatz y Matías Rosario se relacionan con la omisión de información en un Informe Financiero de las Ramas Ejecutiva y Legislativa presentado ante la OEG.