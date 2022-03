Horas después de que la representante Mariana A. Nogales Molinelli ofreciera una conferencia de prensa para denunciar supuestos crímenes ambientales en Salinas, el Departamento de Justicia emitió un comunicado para informar que recomendó designar un fiscal especial independiente (FEI) contra la legisladora.

La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de Justicia determinó que la representante del Movimiento Victoria Ciudadana habría cometido perjurio, según tipificado en el artículo 269 del Código Penal, al omitir en un informe financiero que presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental que ocupaba puestos en varias corporaciones como presidenta, tesorera, secretaria y agente residente.

Se alega, además, que omitió incluir los ingresos generados por concepto de alquiler de una propiedad inmueble ubicada en Palmas del Mar, Humacao.

Según Justicia, Nogales Molinelli habría infringido las disposiciones del artículo 20 de la Ley 272-2003, según enmendada, al dejar de cumplir con su obligación de remitir a la Compañía de Turismo el impuesto sobre el canon por ocupación de habitación del inmueble de su propiedad, que tenía destinado al arrendamiento a corto plazo.

La investigación inició luego que Justicia recibiera entre septiembre y octubre de 2021 varias querellas contra la representante por parte del director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis A. Pérez Vargas, y de los senadores Thomas Rivera Schatz y Gregorio B. Matías Rosario.

La querella presentada por Pérez Vargas se sustenta en infracciones a los delitos de falsificación de documentos, y otros de naturaleza similar, en cuanto a que la legisladora presuntamente alteró el informe financiero presentado sin la autorización de dicha oficina y sin utilizar la plataforma electrónica reservada para estos fines.

Mientras, las querellas presentadas por Rivera Schatz y Matías Rosario se relacionan con la omisión de información en un informe financiero de las ramas Ejecutiva y Legislativa presentado ante Ética Gubernamental.

Por su parte, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó que la agencia envió hoy una comunicación a la representante como parte querellada y a los respectivos querellantes notificando la recomendación.

“En el Departamento de Justicia continuamos investigando de forma rigurosa, justa y sin distinción de persona las actuaciones de los funcionarios públicos referidas a nuestra atención. Conforme a la función que ejercemos, reiteramos nuestro compromiso con el pueblo puertorriqueño de tomar las acciones y medidas correspondientes para velar y garantizar el fiel cumplimiento de las leyes”, expresó el secretario en declaraciones escritas.

La investigación preliminar de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor contó con la colaboración del Negociado de Investigaciones Especiales. Justicia no emitirá expresiones adicionales sobre este caso debido a que la pesquisa seguirá su curso.

Nogales Molineli reconoció el 15 de septiembre de 2021 que en el informe financiero omitió incluir sus puestos en diversas corporaciones con y sin fines de lucro, y anunció que renunciaba a todas las posiciones. Reclamó, además, que no devengaba remuneración en la organización sin fines de lucro Brigada Legal Solidaria ni en las organizaciones Greater Caribbean For Life y en la Coalición en Contra de la Pena Muerte, y que tampoco generaba ingresos de la corporación Ocean Front Villas, que incorporó en 2004 y que era dirigida por su madre.

“Hay una gran diferencia entre lo que se oculta intencionalmente y una omisión involuntaria o por inadvertencia. Esa esa es la razón por la cual no se incluyó esa información, pero la estamos incluyendo. No hay nada que ocultar. No hay ingresos extra legislativos. Realmente no hay nada que ocultar”, dijo en aquel entonces.