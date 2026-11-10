“Esto es inaceptable y me indigna profundamente”.

Así reaccionó en la tarde de este martes la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, ante el hallazgo de perros y gatos muertos dentro de varias bolsas de basura, reportado en la carretera PR-132, kilómetro 24.6, cerca de la entrada de la urbanización La Providencia en la Ciudad Señorial.

“No hay justificación posible para abandonar de esta manera los cuerpos de estos animales. Es una escena indignante y dolorosa. Queremos saber qué ocurrió, cómo murieron y quién o quiénes son responsables de haberlos dejado allí”, expresó Sifre Rodríguez en declaraciones escritas.

Según la información preliminar suministrada por la Policía, una ciudadana observó las bolsas y, cuando se disponía a depositarlas en un contenedor, descubrió los animales sin vida en su interior.

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En el lugar se identificaron unas 12 bolsas blancas que contenían perros y gatos muertos. La cantidad total de animales y las circunstancias de sus muertes permanecen bajo investigación.

Tras recibirse la información, el coordinador de la Ley 154 para el Bienestar y la Protección de los Animales, junto con personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y del Albergue de Animales Ruth Barnes, se movilizó al lugar para atender la situación y hacerse cargo de los cuerpos.

De acuerdo con el personal que intervino en la escena, la mayoría se encontraba en estado de descomposición. Los cuerpos serán sepultados en una fosa común.

La Policía de Puerto Rico investiga el caso, identificado con el número de querella 2026-3-858-09370, a cargo del agente Vélez, placa 26210.

“Como alcaldesa y como ser humano, me resulta imposible permanecer indiferente ante una escena como esta. Estos animales merecían dignidad. Ahora corresponde esclarecer cómo murieron y las circunstancias que llevaron a que terminaran abandonados de esta manera”, sostuvo la alcaldesa.

Sifre Rodríguez destacó que la situación de los animales realengos constituye uno de los asuntos prioritarios para ella y su administración.

“El tema de los animales realengos es una de mis prioridades. Conozco la magnitud del problema y sé que no se resuelve únicamente recogiendo animales de nuestras calles. Requiere educación, esterilización, adopción responsable, fiscalización y, sobre todo, conciencia ciudadana. Tenemos que trabajar desde la raíz para reducir el abandono y proteger su bienestar”, enfatizó.

La alcaldesa reclamó una investigación rigurosa que permita determinar las circunstancias de este hallazgo y establecer responsabilidades, si corresponde.

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“No voy a minimizar lo ocurrido. Esperamos que esta investigación llegue hasta las últimas consecuencias y, si se determina que hubo maltrato, crueldad o la comisión de algún delito, que quien resulte responsable responda conforme a la ley”, puntualizó.

La ejecutiva municipal exhortó a cualquier persona que haya observado movimientos inusuales en el área, vehículos o personas depositando bolsas, o que posea información que pueda contribuir a esclarecer los hechos, a colaborar con la Policía de Puerto Rico y hacer referencia al número de querella.

“Quien sepa algo, que hable. No podemos mirar hacia otro lado. Proteger a nuestros animales es una responsabilidad compartida. Hoy levantamos nuestra voz por ellos y hacemos un llamado a nuestra gente a ser parte de la solución”, concluyó Sifre Rodríguez.