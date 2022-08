El abogado Joaquín Monserrate Matienzo reconoció este miércoles que “fue un error de mi parte” haber estipulado que su cliente, el convicto federal Joseph “Joey” Fuentes Fernández, le informó que el Comité de Acción Política (PAC), Salvemos a Puerto Rico, fue creado a petición del gobernador Pedro Pierluisi.

Fuentes Fernández deberá cumplir 14 meses de prisión federal por haber ocultado en dos entidades fantasmas los donantes del súper PAC que creó a favor de la campaña a la gobernación de Pierluisi.

Tras dictarse la sentencia el pasado viernes, Monserrate Matienzo aseguró, en entrevista telefónica con Primera Hora, que su cliente se “inmoló” para no perjudicar al gobernador y a otros amigos.

Entre otras cosas, expuso que a Fuentes Fernández “le pidieron de favor que se hiciera cargo de ese PAC para recolectar fondos para Pierluisi y él aceptó eso, y eso lo llevó a esta vaina, porque una vez entró en eso, ahí es que entran esas contribuciones sin determinar quiénes son los contribuyentes, los donantes, la palabra es donante y, entonces, llenó los blancos de la Comisión Estatal de Elecciones y no puso quiénes eran los donantes y eso es un delito federal, a pesar de que no era una elección federal”.

De inmediato, se le cuestionó a Monserrate Matienzo quién le pidió a Fuentes Fernández hacerse cargo del PAC.

“Ay, que pregunta tremenda. Parece que fue el gobernador, parece que fue el gobernador. Él lo dijo, él lo dijo, que su gran amigo le pidió eso y que él para ayudar a su amigo lo hizo”, manifestó el pasado viernes.

El pasado lunes y ayer, martes, el gobernador Pedro Pierluisi emitió expresiones públicas para rechazar que estuviese involucrado en cualquier aspecto del PAC, como lo había establecido el abogado.

“Yo no tengo nada que ver con los hechos que resultaron en la convicción del señor Fuentes (Fernández) y, de igual manera, he dicho insistentemente que mi comité de campaña no coordinó sus actividades con ese PAC. Ese PAC es un ente independiente. Él cometió serios errores, cometió un delito. Ahora va a perder la libertad como resultado de esa acción, pero obviamente yo no tengo nada que ver con eso”, estipuló el mandatario.

Cinco días después, Monserrate Matienzo se comunicó a esta diario para solicitar que se aclarara la información.

Específicamente, reconoció que “la información que yo te dije que ‘Joey’ me había dicho que el gobernador fue el que le pidió que hiciera el PAC, eso fue un error de mi parte. ‘Joey’ no me dijo eso en ningún momento. Yo malentendí una parte de una cosa que él me dijo. Pero, sobre el PAC, él no me dijo (que haya sido Pierluisi el que le solicitó que lo creara). Fue un error de mi parte”.

Expuso que el “malentendido” del que habla ocurrió en una conversación en la que había otras personas y de la cual no tomó nota.

“Pues, errores que comete uno por ser humano”, se sinceró el abogado.

Se le volvió a cuestionar a Monserrate Matienzo quién fue la persona o personas que le pidieron a Fuentes Fernández crear el PAC e indicó que no hablaría del tema.

“No quiero meterme en esas cosas, porque crea problemas”, dijo.

También se le requirió conocer cómo supo que la información provista a este diario no era la correcta.

“Él (Fuentes Fernández) me llamó: ‘mira Joaco, no dije eso. Yo nunca te dije eso’”, comentó.

Dijo que aceptó ante su cliente que lo hizo mal y le prometió que solicitaría la aclaración.

Precisó que lo que le comunicó a Fuentes Fernández fue que “‘yo entendí mal y acepto mi error y lo trataré de corregir lo antes posible’, y eso es lo que estoy haciendo”.

Ante las nuevas expresiones de Monserrate Matienzo, la portavoz de prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró, indicó que el gobernador “se sostiene en sus expresiones y no va a emitir más declaraciones sobre este asunto”.