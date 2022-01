Aunque negó de forma categórica tener ante su consideración un nuevo plan de cierre de escuelas, el escabroso tema dominó la vista pública de más de seis horas que encaró hoy el nominado secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés ante la Comisión de Nombramientos del Senado.

Ramos Páres dijo que no es política pública de su administración otro cierre de planteles escolares, pero reconoció que existe “una presentación” para revitalizar la infraestructura de los planteles escolares y que el documento en Power Point fue presentado en una reunión con los superintendentes escolares en el Jardín Botánico de Caguas, a la que asistió el sub secretario de Educación, Héctor Joaquín Sánchez y no precisó la fecha. No soltó prenda de quién fue la persona que preparó el documento que recomienda el cierre de 83 escuelas de cara al 2026, a pesar de al menos cuatro senadoras y un senador le hicieron la pregunta de forma directa durante la extensa vista en el Salón Leopoldo Figueroa.

“No voy a negar que existe una presentación y un material, que fue no fue confeccionado por este servidor y ni por mi equipo de confianza, que sí se utilizó para una reunión con personas de las regiones educativas como origen o como base o como preámbulo a lo que van a ser las conversaciones con las comunidades para confeccionar el plan de revitalización de nuestra infraestructura”, reclamó el nominado antes de someterse al proceso de preguntas de los legisladores.

El cierre masivo de escuelas fue objeto de múltiples protestas durante la incumbencia de la exsecretaria Julia Keleher, convicta por corrupción, aunque desde finales de la administración del gobernador Alejandro García Padilla se comenzó en menor escala a cerrar algunos centros de enseñanza. Según un estudio dela Universidad de Berkley, en California y del Centro de Restauración del Habitat, entre 2017 y 2019 se clausuraron unas 673 escuelas en Puerto Rico.

Ramos Parés ha estado en el ojo público por el supuesto plan de cerrar más escuelas revelado la pasada semana por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) con un mapa interactivo de los planteles bajo consideración, entre ellas, algunas escuelas especializadas.

“Les aseguro que no existe un plan de cierre, muchos menos de escuelas emblemáticas…”, sostuvo.

El nominado dijo que hay una necesidad de construir más escuelas y de reconstruir algunos planteles, particularmente los afectados por los terremotos en el suroeste del País.

“Lo que pasa Secretario, es que la experiencia de nosotros con el cierre de escuelas fue desastrosa, la experiencia fue tan insensible que no la puedo avalar... la manera fue tan arbitraria que miramos con mucha sospecha el que siquiera haya un borrador”, cuestionó el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, quien comenzó con el proceso de preguntas en la vista pública.

“Quiero aclarar que este servidor no tiene facultad unilateral para cerrar una escuela a menos que sea por razones de seguridad”, ripostó el nominado al tiempo que indicó la Ley 85 de 2018, establece el los requisitos para el cierre de escuelas. También a preguntas de Dalmau Santiago, sostuvo que “hay una proyección (poblacional) de disminución de estudiantes”.

En declaraciones a periodistas, el Presidente del Senado adelantó que radicará una resolución conjunta para prohibir de forma tajante el cierre de nuevas escuelas. “Esa Ley 85 establece los requisitos, pero es que en el pasado estaban los requisitos. Uno de los requisitos era que la escuela tenía que tener una matrícula suficiente y cerraron escuelas con 200 estudiantes. La distancia de una escuela rural a otra, tampoco se tomó en cuenta y en una escuela en Yabucoa, la comunidad le daba mantenimiento a su infraestructura y aun así la cerraron”, argumentó el líder legislativo.

Dalmau Santiago dijo que el nombramiento de Ramos Pares, quien se desempeña en el cargo hace casi un año de forma interina, no se llevará a votación esta semana ante el pleno del Senado. Agregó que evaluarán las ponencias de los grupos magisteriales y dijo que si “hay personas que vienen a deponer tenemos que hacer otra vista pública”.

Tampoco fue preciso en torno a si el nominado tiene su voto, pero sostuvo que “tiene la experiencia de estar allí 10 meses, presentó una ponencia bien detallada y prácticamente contesta las preguntas”.

“No he contado los votos, ni he hecho caucus, pero la mayoría de los legisladores con los que he conversado han visto al Secretario como una persona accesible, que responde cuando le hacen algún tipo de planteamiento en sus municipios o en sus distritos. Hasta ahora pienso que está bien aspectada su nominación”, sostuvo Dalmau Santiago.

En su turno de preguntas, la senadora independentista María de Lourdes Santiago argumentó que se trata de un documento que existe y que fue trabajado al interior del Departamento de Educación.

“Ese es el plan maestro de visión de futuro que alguien preparó en el Departamento de Educación y viendo este documento, aquí se invirtieron muchas horas de trabajo, muchos recursos, mucho esfuerzo, entonces, ¿quién preparó este documento?, cuestionó la senadora.

Ramos Pares replicó que el documento fue preparado entre varias personas, particularmente, una reunión entre superintendentes regionales que hubo y que luego se transmitió a otros recursos de la región educativa. “Yo no he negado la existencia de ese Power Point, pero fue acompañado de otro Power Point. Hubo dos presentaciones que se hicieron paralela y conjuntamente relacionados con este tema”, dijo.

La senadora le preguntó si el documento salió de la oficina del Sub Secretario y Ramos Parés dijo” “entiendo que él lo recibió, pero la preparación del documento vino de los propios superintendentes regionales”. Negó haber dado el visto bueno para que el documento se publicara.

El senador novoprogresista, William Villafañe dijo que tanto él como la delegación novoprogresista apoya el nombramiento de Ramos Parés. “Nos parece que es una persona muy sensata, prudente en sus acciones, estamos hablando de que es un momento difícil para el Departamento de Educación porque arrastra cuatro año de crisis en términos de lo que fue el huracán María, la inestabilidad del servicio eléctrico, la pandemia, los terremotos, la reconstrucción de escuelas y eso implica unos retos mucho mayores que lo que es lo académico”, indicó.

En torno al cierre de planteles escolares, Villafañe sostuvo que Ramos Parés “ha dejado claro que no tiene un plan para cerrar más escuelas, por el contrario, habló no solo de la reconstrucción, sino de construir nuevas escuelas”. Agregó que en términos generales en su política pública, el nominado no proyecta cerrar escuelas como una estrategia para reducir gastos operacionales.

El legislador también dijo que la Asamblea Legislativa, a la hora de confeccionar el presupuesto, tiene la facultad de establecer un requerimiento de que no se cierren escuelas.

En su extensa ponencia de 46 páginas, el nominado Secretario dijo que el Departamento está listo para recibir a los estudiantes de forma presencial el 24 de enero. El retorno estaba pautado para el 11 de enero pero se pospuso por el rebrote de casos del COVID-19.

Ramos Parés detalló que actualmente el sistema público de enseñanza cuenta con 843 escuelas de nivel primario y secundario y otras 17 escuelas compartidas para un total de 860 escuelas operantes durante el año académico 2021-2022.

Las compartidas enumeró que son nueve institutos postsecundarios y ocho escuelas especializadas en Bellas Artes. Entre las escuelas en total, unas 10 son de educación especial, 45 con el currículo Montessori, 26 son vocacionales, 90 tienen programas vocaciones y 62 son escuelas especializadas en bellas artes, deportes, ciencias y lenguaje.

La matrícula para el año escolar 2021-2022 es de 259,535 estudiantes, de los cuales, unos 18,999 son candidatos para obtener el diploma de escuela superior.

Sobre el COVID-19, dijo que “seguimos con la excepción religiosa”. Los datos de vacunación que presentó son hasta el pasado mes de diciembre y dijo que se actualizarán en el censo que se llevará a cabo del 18 al 20 de enero y se revisarán el 26 de enero.

Detalló que a diciembre pasado, para el personal docente y no docente, las dosis de refuerzos administradas ascendían a un 34% y 30%, respectivamente. Con una dosis, había un 95.5% de docentes, 97.6%, no docentes, 67.6% estudiantes de 5-11 años, 88.3% de estudiantes de 12-15 años y 94.3%, estudiantes mayores de 16 años.

Sobre los servicios de conectividad para la educación a distancia, dijo que se completó la instalación de la red Wifi en todas las escuelas e instalaciones del Departamento. Igualmente, dijo que se completó el aumento de ancho de banda a un gigabyte en todos los planteles. Añadió que para las clases virtuales el año pasado entregaron a los estudiantes unas 230 mil laptops y iPads y laptops.

En torno a la reconstrucción de escuelas afectadas por el huracán María dijo que no fue hasta 2020 que los fondos federales fueron obligados. No obstante, indicó que había que hacer una distinción entre los fondos obligados y desembolsados. “El Departamento no tiene desembolsados en sus cuentas los $2,065,210, 808. 45 que FEMA le asignó por el huracán María. Para recibir esos fondos, el Departamento tiene que cumplir con varios procesos y aprobaciones de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR-3) y de FEMA”, sostuvo Ramos Parés.

Ramos Parés sostuvo que en cuanto a los planteles averiados por los terremotos, en los últimos 10 meses se han obligado $237.1 millones por los daños en 131 escuelas de un total de 156 escuelas identificadas en la zona cero. Detalló que se dará prioridad a las 42 escuelas que no fueron impactadas bajos iniciativas a corto plazo.