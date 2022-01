El nominado secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés deberá contestar interrogantes de los senadores sobre un supuesto nuevo cierre de escuelas, el reinicio del nuevo año escolar, la vacunación contra el COVID-19 y el personal de confianza del Departamento, en una vista pública este martes, dijo hoy el presidente del Senado y de la Comisión de Nombramientos, José Luis Dalmau Santiago.

“Hay una serie de interrogantes que tienen los legisladores de diferentes temas y es una buena oportunidad para que pregunten cómo el piensa o cómo va a actuar en esos temas que tienen los legisladores. Estamos hablando del nuevo curso escolar, de la vacunación, del personal que labora en el Departamento, del cierre de nuevas escuelas. Hay una serie de preguntas que estoy seguro que los senadores le estarán haciendo”, dijo Dalmau Santiago a preguntas de periodistas.

PUBLICIDAD

Ramos Parés negó este fin de semana que exista “un nuevo plan” para cerrar 81 escuelas de cara al 2026″, a pesar de que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) divulgó un mapa interactivo en el que se identifican las zonas de los posibles cierres.

“Él va a tener que explicarlo el martes y tiene que convencer a los legisladores de su postura y de los que está sucediendo”, dijo el líder sentatorial.

“El problema con el cierre de escuelas es que no se ha tomado en consideración a la comunidad escolar. Yo tengo conocimiento de que una escuela elemental de Kínder a Sexto grado, tenía solamente 30 estudiantes, pues en una situación como esa la consideración cerrarla o no cerrarla, hay más peso en cerrarla, pero en comunidades aisladas en el área rural que para llegar esos estudiantes a la escuela les toma más de una hora, hay que tomar en consideración si ese plantel debe cerrarse a no. Creo que se ha hecho de forma arbitraria sin tomar en consideración la opinión y la necesidad de la comunidad escolar”, sostuvo Dalmau Santiago.

Reconoció sin embargo, que ante la pérdida de población por los movimientos migratorios y la constante baja en nacimientos que se ha registrado en los últimos años en Puerto Rico, el Departamento de Educación ha perdido mucha matrícula.

“En más de una década el Departamento de Educación de tener 742 mil estudiantes, en 10 años, tiene (ahora) 240 mil y eso, lleva a pensar que hay que revisar si hay escuelas que puedan funcionar con 30 estudiantes o si hay escuelas que tienen 200 estudiantes y aun así las han cerrado. ¿Cuál es la discreción para hacerlo?, y ¿aprovechando que hay menos estudiantes, no podríamos tener un salón más cómodo con menos estudiantes y no aquellos salones hacinados de 40 estudiantes por salón? Todo eso debe tomarse en cuenta a la hora de tomar decisiones, argumentó.

PUBLICIDAD

Preguntado si entiende que hace falta cerrar escuelas adicionales, el legislador indicó que “ya se cerraron muchas y tendrían que demostrarme cuáles son los criterios que tienen para tomar en consideración ese cierre de escuelas”.

No pudo precisar si en este momento, Ramos Parés tiene los votos para ser confirmado en propiedad.

“No he hecho un caucus para este ni para ningún otro nombramiento. Fue confirmado de forma interina dos veces por el Senado, no he escuchado ningún compañero que haya expresado reservas con el nombramiento, pero no es lo mismo, un nombramiento interino que uno en propiedad, donde se someten una serie de documentos, donde hay un expediente completo y se hacen unas pruebas sicológicas y revisión de sus planillas, entre otras cosas.

Recordó que Ramos Pares fue confirmado dos veces por el Senado como Secretario interino y que ha ejercido el cargo “sin ninguna limitación” porque fue nombrado en diciembre como secretario en propiedad.

En torno a la vista pública, dijo que por las limitación del COVID-19, solo depondrá el nominado y sostuvo que si los gremios magisteriales quieren expresarse pueden someter ponencias escritas o si quieren deponer, abriría el proceso a otra vista pública.

Indicó que la vista del martes, será a las 10:00 de la mañana en el Salón Leopoldo Figueroa.

“La participación va a ser limitada en el salón de vistas… Tenemos unas directrices del Departamento de Salud que cumplir”, expresó Dalmau Santiago.

No pudo decir cuándo el nombramiento sería llevado ante la consideración del pleno del Senado, pero dijo que “para nosotros la nominación del Secretario de Educación tiene prioridad”.

PUBLICIDAD

Agregó que el plan de vistas públicas de la Comisión de Nombramientos debía iniciar la pasada semana, pero fue pospuesto por la alta positividad con los casos del COVID-19.

Dijo así mismo, que otros 6 a 8 nominados ya completaron todos los requisitos y serían llevados a votación. También indicó, que van a llevar a vistas públicas a los nominados a la judicatura, al Tribunal de Apelaciones y a otros nominados a juntas.

En torno al nombramiento de Roberto Rodríguez Casillas como juez asociado del Tribunal Supremo indicó que la recomendación que le hizo al gobernador Pedro Pierluisi fue de no atender la vacante en este momento, pero si insistía, se atendería, según corresponda.

“Lo demás es especulativo. Yo no dije que el nominado era bueno, que era malo, yo dije que se atendería como corresponda y la Asamblea Legislativa tiene varias maneras de atenderlo. En cuanto se vaya a atender esa situación, me reuniré con mi caucus y así lo informaré públicamente”, dijo el Presidente del Senado.

Dijo que la Constitución le da al Senado el consejo y consentimiento , en mi caso yo ofrecí el consejo al Gobernador, él no siguió el consejo”, dijo para agregar que determinará “si se va a atender el asunto de manera que los demás compañeros en el Senado puedan tomar posturas y expresarse”.

Sobre los nombramientos al Tribunal de Apelaciones de María Josefa Debastos Anglade, esposa del portavoz de la mayoría, Javier Aponte Dalmau y Jorge Díaz Reverón, esposo de la ex gobernadora, Wanda Vázquez Garced, sostuvo que se atenderán “como corresponda”. Añadió a los nominados al Apelativo “se le dará una vista pública”.