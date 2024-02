El nominado comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Desastres (NMEAD), Nino Correa Filomeno consignó hoy su compromiso de las comunidades vulnerables en una vista pública ante la Comisión de Nombramientos del Senado en la que sobresalieron sus credenciales como experimentado rescatista, además, de los títulos universitarios que ha tenido que perseguir con sacrificios, para cumplir con los requisitos del cargo que ocupa en un interinato desde 2021.

A pesar de que Correa Filomeno labora en Manejo de Emergencias desde hace unos 40 años, la ley orgánica del Departamento de Seguridad Pública (DSP), lo descalificaba pues imponía requisitos académicos de grado de maestría a los comisionados de ese departamento sombrilla. Desde 2021, Correa Filomeno ha sido confirmado varias por el Senado como jefe interino NMEAD y en noviembre pasado se enmendó la Ley del DSP, a fin de flexibilizar los criterios académicos requeridos a los comisionados.

PUBLICIDAD

Nino Correa ( Twitter )

Ese mismo mes y tras graduarse con honores de un bachillerato en administración de empresas y haber obtenido dos doctorados honoris causa de la Universidad de Puerto Rico y Caribbean University, el gobernador Pedro Pierlusi envió al Senado el nombramiento de Correa Filomeno en propiedad.

“Nuestro enfoque principal es la comunidad, la gente”, sostuvo el nominado ante un nutrido público que acudió en su respaldo a la vista pública en el Salón Leopoldo Figueroa, en el Capitolio. Entre los presentes estaba su familia y algunos jefes de agencias. Correa Filomeno fue elogiado por los senadores que participaban en el proceso.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, le preguntó al rescatista sobre los planes del NMEAD para enfrentar fenómenos atmosféricos, terremotos y otros desastres naturales que afectan a Puerto Rico.

“Hay un tema que se ha hecho presente y lleva un rato que tenemos que ponernos en él y es el cambio climático. Hay una cantidad de esfuerzos incluso a nivel universitario que queremos impactar para que nuestra juventud, nuestra niñez, el ejecutivo, el profesional, la empresa privada, todos, nos enfoquemos en lo que es el cambio climático. Puedo traer el ejemplo que estamos viviendo desde ayer martes con un evento de lluvias atípico. La naturaleza nos está dando un mensaje claro”, indicó Correa Filomeno.

El nominado sostuvo que hay que reconocer los cambios de la naturaleza para “crear talleres que impacten a nuestras comunidades con situaciones especiales, personas que tienen la necesidad de que alguien llegue y los ayude”, así como, a personas con diversidad funcional.

PUBLICIDAD

“Ese es el enfoque que llevamos con unos grupos de trabajo que poco a poco hemos podido ir creando y puedo decir que con todas las dificultades que tuvimos con el paso del huracán Fiona el año pasado, ha habido una mejoría en términos de la respuesta”, expresó Correa Filomeno, quien prosigue estudios post graduados de forma virtual.

Nino Correa ( Twitter )

Posteriormente, en declaraciones a periodistas, Dalmau Santiago dijo que Correa Filomeno no tiene dificultades para ser confirmado.

“Se enmienda la ley, además de eso, Nino, tiene unos grados de educación que poco a poco ha ido cumpliendo, así que ahora cumple con los requisitos mínimos que tiene la ley, el gobernador lo nombra en propiedad. Excepto que haya algo que no hayamos visto, el expediente de él está bien. Toda la información que se le pidió, la sometió y tiene el respaldo de los compañeros legisladores”, sostuvo el líder senatorial, quien no adelantó cuándo el nombramiento en propiedad será llevado a votación al pleno del Senado.

“En cuanto terminemos de confeccionar el informe junto a las ponencias del día de hoy (en la vista pública), las preguntas y respuestas del nominado, así como, información que se le solicitó, se va a llevar a cabo una reunión ejecutiva (de la Comisión de Nombramientos), donde los legisladores votarán. Luego, entonces lo bajamos (a votación) al hemiciclo”, explicó Dalmau Santiago.

En su turno de preguntas, la senadora Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), consignó que su voto será a favor de la confirmación de Correa Filomeno.

PUBLICIDAD

“Me parece increíble que usted haya estado durante todo este tiempo, una y otra vez, a base de nominaciones interinas y que finalmente se reconozca su valía, su capacidad para el puesto y que todavía estemos aquí. Su vocación para el bien al prójimo da cuenta de todo lo que usted dice y lo que ha hecho por años, no solamente en todas estas situaciones de emergencia en Puerto Rico, sino fuera del país, donde se le ha necesitado”, dijo la senadora.

La senadora popular Elizabeth Rosa Vélez también se expresó a favor del nombramiento, al igual que el senador novoprogresista, William Villafañe Ramos.

“La grandeza no te la dan los títulos. Tú eres grande por lo que has hecho, por el camino que has recorrido y que te traído hasta aquí. A pesar de que cuatro años ha tardado el andamiaje gubernamental en reconocer que había un error en la ley y que había que corregirlo, para que todo el que goce de las capacidades y talentos para el servicio de nuestro pueblo, como tú, lo pueda hacer, no solamente en esa posición, sino en todas las posiciones del gobierno”, dijo Villafañe Ramos.