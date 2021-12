El gobernador Pedro Pierluisi anunció este viernes una nueva orden ejecutiva dirigida a reducir el COVID-19.

La Orden Ejecutiva 2021-086 establece que los negocios privados que atiende público deberán permanecer cerrados desde las 12:00 de la medianoche hasta las 5:00 de la mañana, periodo en el que también se estableció una ley seca.

Además, se prohíben las actividades multitudinarias de sobre 250 personas, ya sea en el interior o exterior de cualquier instalación.

Esta orden ejecutiva entrará en vigor a partir del próximo 4 de enero y tendrá vigencia hasta el 18 de enero.

“Como medida para controlar los contagios del COVID-19, se ordena el cierre durante el horario de 12:00 a.m. a 5:00 a.m. de todas las operaciones privadas que atienden público incluyendo, pero sin limitarse, a las que sean comerciales, profesionales, no profesionales, de servicios al consumidor, de ventas, financieras, de recreación o entretenimiento, deportivas, entre otras”, indicó el gobernador.

La orden, además, señala las excepciones de industrias que podrán operar sin límite de horario: las operaciones privadas que no atiendan público como servicios comerciales, industriales, de manufactura, de construcción y de distribución; agrícolas, agropecuarias y oficinas administrativas, entre otras similares; así como las gasolineras, supermercados y los servicios de salud, incluyendo los de la salud mental, hospitales, farmacias, farmacéuticas, instalaciones de biociencia, centros de salud, centros de vacunación, laboratorios clínicos y centros de rastreos, entre otros.

“Las medidas que establecemos por medio de esta orden ejecutiva buscan apoyar los esfuerzos de la ciudadanía para continuar batallando contra este virus. Todos queremos que bajen los contagios y que podamos proteger a nuestros niños, niñas y jóvenes para que regresen seguros a las escuelas, por lo que son necesarias estas restricciones. Como he dicho, continuaré atento y vigilante al repunte de casos que tenemos en la Isla para establecer cualquier medida adicional que sea necesaria”, sostuvo Pierluisi.

Se informó que más adelante el gobernador emitirá nuevos mandatos para requerir la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.

Permanece vigentes las demás órdenes

Pierluisi también recordó que la Orden Ejecutiva 2021-085 sigue vigente hasta el 16 de enero. La medida estableció la reducción de ocupación para todo negocio donde las personas se remuevan sus mascarillas para consumir alimentos y bebidas: 50% de aforo para establecimientos en interior y 75% para lugares en el exterior.

Las actividades multitudinarias de modalidad cerrada en teatros, anfiteatros, estadios, coliseos y centros de convenciones se podrán realizar al reducir el aforo a un 50% de la capacidad del lugar. Las actividades que se realicen en estos mismos lugares, pero que operen al aire libre, se podrán llevar a cabo tras reducir el aforo a un 75%.

Dichas actividades seguirán vigentes siempre y cuando cumplan con la nueva orden ejecutiva y su capacidad máxima no exceda de 250 personas.

Otra medida del primer ejecutivo también incluye la Orden Ejecutiva 2021-080, la cual requiere la vacunación completa contra el COVID-19 para asistir a eventos multitudinarios, así como una prueba negativa realizada 48 horas o menos antes de asistir al evento.

Asimismo, la Orden Ejecutiva 2021-081 estableció el requerimiento de la dosis completa de vacuna contra el COVID-19 o prueba negativa de 48 horas o menos para entrar a establecimientos de comida y bebida.

La Orden Ejecutiva 2021-081 también requirió que todo pasajero vacunado y no vacunado que viaje a Puerto Rico por vuelo doméstico presente una prueba negativa realizada 48 horas o antes de llegar a la Isla. Las personas que no lleguen con prueba negativa tendrán 48 horas para realizársela en Puerto Rico o serán multadas.

Además, las personas no vacunadas que viajen a Puerto Rico en vuelos domésticos también deberán hacer cuarentena de siete días, independientemente de que lleguen con o sin prueba negativa.

Finalmente, la Orden Ejecutiva 2021-082 estableció como obligatoria la vacunación de refuerzo para el personal que labore en los sectores de salud y educación. Para el próximo 15 de enero, las personas mayores de 18 años que ya estén vacunadas y que trabajen en estos sectores deberán tener administrada sus dosis de refuerzo.