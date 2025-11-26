El equipo de la Oficina de Pasaportes del Departamento de Estado continuará ampliando el acceso al trámite del documento oficial llevando el servicio directamente a las comunidades de Gurabo, Quebradillas, Canóvanas y Salinas durante la primera semana de diciembre, anunció este martes la secretaria Rosachely Rivera Santana.

“En los últimos cinco meses, más de mil ciudadanos completaron el trámite de su pasaporte nuevo en su propio municipio mediante este proyecto que desarrollamos junto a los alcaldes de toda la isla. Esta colaboración facilita el acceso a un servicio esencial y reduce el tiempo y los costos asociados a estos procesos. Cuando llevamos el servicio directamente al ciudadano, logramos que más personas tengan sus documentos al día y listos para viajar o atender asuntos personales. Es importante que acudan con todos los requisitos tal como se solicitan para evitar contratiempos y agilizar la gestión. El personal está preparado para asistir y guiar los procesos de forma eficiente”, subrayó la secretaria de Estado.

Las fechas para las próximas ferias de pasaporte son las siguientes:

Gurabo | martes 2 de diciembre - Casa de la Juventud, Calle San José #4 - 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Quebradillas | miércoles 3 de diciembre - Coliseo Raymond Dalmau, Bo. Cocos, Carr. #2 km 99.2 - 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Canóvanas | jueves 4 de diciembre - Centro de Actividades Neftalí “Talito” Ortiz, Bo. Campo Rico - 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Salinas | viernes 5 de diciembre - Museo Los Fundadores, Calle Santiago Rivera Palmer - 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Para solicitar el pasaporte, cada ciudadano debe presentar una serie de documentos obligatorios que permiten validar su identidad y completar el trámite sin contratiempos.

El proceso requiere el certificado de nacimiento original y una copia por ambos lados en hojas separadas, así como una fotografía tamaño pasaporte, sin espejuelos y conforme a las normas federales. Además, se solicita una copia de la licencia de conducir o identificación oficial por ambos lados, que sirve como documento de identidad primario. El trámite también requiere dos giros postales por cada solicitante, que cubren los costos federales y administrativos.

En cuanto al costo, el proceso regular toma entre ocho a diez semanas.

Para los adultos, el pasaporte tiene un costo de $190 más $35 del cargo de aceptación, mientras que la tarjeta cuesta $30 más $35 adicionales. En el caso de los menores de 15 años o menos, el pasaporte cuesta $100 más $35 y la tarjeta tiene un costo de $15 más $35. Las personas que soliciten tanto el pasaporte como la tarjeta deberán añadir $30 adicionales si son adultos o $15 adicionales si se trata de menores.

Quienes necesiten el pasaporte con mayor rapidez pueden acogerse al proceso expedito, que tarda entre cuatro a seis semanas. Bajo este trámite, los costos para adultos permanecen en $190 más $35, mientras que para los menores el costo es de $100 más $35. La modalidad expedita permite adelantar la gestión, siempre y cuando el solicitante cumpla con todos los requisitos desde el inicio.

La secretaria recordó que en estas ferias solo se tramitan pasaportes nuevos.