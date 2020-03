La controversial salida de la secretaria de salud, ahora en entrevista. Aquí un resumen escrito, por si no la quieres ver completa: Entrevista Dra. Concepcion Quiñones de Longo 0. Mabel Cabeza era ayudante especial, luego chief of staff y era el enlace entre Dpto. de Salud y Fortaleza y con la JSF. 0. En estos tres años tuvo diferencias con Cabeza por contratos que no podia avalar a amistades y personas cercanas a ella. Por ejemplo no podía avalar un contrato a su hermana a $80 la hora, q era doce mil al mes; igual que otros a otras amigas de ella, “una de ellas incompetente nos metió en problema con propuesta federal que todavía estamos resolviendo el meollo q nos dejó” 0. Luego de los tropiezos en estos años por su estilo de trabajo basado en favoritismo, “yo no puedo trabajar con ella”. Ahí se decide hacer un destaque administrativo, saliera del departamento y así no perdía su trabajo y sueldo. La acogieron en Fortaleza. 0. A los 5 min que saliera de la oficina donde le comunicó el destaque, la Sra. Cabeza debe haber llamado a Fortaleza porque me llamaron de Fortaleza para decirme que no podía mover a la Sra. Cabeza de allí porque era indispensable para la oficina del secretario....”para mi no lo era”; “le le dije al licenciado Pabón que si ella es indispensable para el departamento, preparo mi carta renuncia y él me dijo Doctora tranquila, la traemos en destaque a Fortaleza” 0. El 25 marzo en comunicación con Laboratorios Quest recriminando el atraso en la entrega de las 5 mil pruebas ordenadas, el Sr. Miguel Rivas nos dijo que ese día podían entregar 500 a las 5 pm, le dije las entregaran en laboratorio de salud pública en el Departamento de Salud. Como a las 5 pm no habían llegado nos comunicamos y el Rivas nos dijo que recibió una contra orden para que se entregaran en el COE a Sra. Mabel Cabeza. Al no saber nada de las pruebas y en cumplimiento con los procesos de que cuando Departamento de Salud compra algo, tiene q recibirlo y hacer inventario para entrega, llamo al general Burgos le explico y me dice que él no sabía nada ni su personal tampoco. Cuando pregunto donde están, me envían un retrato del Dr. Salgado posando con las cajas de las pruebas en el COE...espero otro dia a ver que pasaba con las pruebas y en reunión el general Burgos reiteró no sabia nada y que las recibió Mabel “yo no se, eso lo dijo él” 0. Respecto a si vio a Elias Sanchez o esposa en el Departamento, expresó que no, que a quien vio en algunas ocasiones fue a Charlie Rodríguez. 0. A preguntas de si sabía si Cabeza era la gestora de ciertos intereses, específico los de Elías Sanchez o esposa....”yo he escuchado esos comentarios, pero esa es la comidilla del departamento mañana, tarde y noche” 0. No sabe porqué renunció Rafy, “yo entiendo que fue una acción de la gobernadora tratando ganar ventaja política, sacando a quien tenía que sacar.” 0. Yo no firmo documentos que no haya revisado, siguiendo la ley y mejores prácticas de medicina y por eso tuve encontronazos por no querer firmar cosas que querían que firmara...”un dia me traen una orden para la compra de unos ventiladores por 13 millones y la orden decía q los entregarían de 14-16 meses”....llamó a Segundo Rodriguez y le dije esa orden había q rehacerla...”una persona molesta de fortaleza me llamó y dijo tenia 20 minutos para firmar eso”. Esto fue una ayudante especial que se reserva el nombre. 0. La orden de 200 mil kits vino de fortaleza, ella consultó con un experto....tenían q pagarse por adelantado y tardaban 10 días en llegar a PR desde el dia q recibieron pago...no han llegado... 0. Dispuesta hablar con los federales sobre todo y hay testigos. 0. “Yo jamas he hablado con Pierluisi, no lo veo hace más de dos años, no estoy metida en política”. 0. La Gobernadora nunca se reunió con ella para discutir nada. Ni accedió a reunión que le solicitó. 0. En la conferencia de WIPR ella entendía tenía que estar el Dpto. de Salud y en Fortaleza le comunicaron “doctora usted no está invitada”. 0. Envió carta de renuncia y por un tweet se enteró que la habían aceptado renuncia y nadie le llamó y ella con todo esto que había pasado, no podía quedarse allí.. 0. Se le acercó personal del departamento cuando la nombraron diciéndole que Mabel Cabeza los había llamado para que le notificaran lo que la Doctora hacía porque ella tenía que informárselo a Fortaleza....”por qué tenia que hostigar a mis subalternos para saber lo que estaba haciendo en departamento?” 0. Mabel seguía con inherencia....a ella le daban instrucciones de Fortaleza q debían venir de ella....su integridad no le permite trabajar cosas donde no hay transparencia... 0. Gobernadora dice en conferencia de prensa que no sabía de la relación de Mabel con Elías Sanchez, “tu puedes creer que eso sea verdad? Me desilusionó mucho que la Gobernadora dijera eso”. 0. Al asesor legal Raul Banda que la asesoraba le suspendieron el contrato ayer...”a mi malpensada pienso le cancelaron contrato porque él me estaba respaldando..” 0. Mabel Cabeza contrató a quien trabajaba en BDO bajo otro contrato, cuando tuvieron que cancelarle el contrato a BDO. 0. Mabel Cabeza fue colocada en Departamento de Salud por Fortaleza..porque decían que influenciaba al Gobierno. 0. Roberto Gonzalez quien se rumora era cercano a Velazquez Piñol (hoy acusado federal por alegado esquema corrupcion) trabajaba como asesor en programas de grants federales....”yo encontré innecesario ese contrato de 10 mil dólares mensuales y lo cancelé lo que trajo problemas.”