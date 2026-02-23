Como parte de los esfuerzos de la política pública de bienestar animal, la administración municipal de Caguas integró el arte como herramienta de apoyo a sus iniciativas con la venta de una serie limitada de 100 serigrafías del artista cagüeño Nelson Sambolín.

“Es un honor que un artista del calibre de Nelson Sambolín ponga su talento al servicio de esta noble causa. Su arte, su sensibilidad y su compromiso engrandecen este esfuerzo colectivo”, expresó el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, al explicar que el artista cagüeño elaboró una serie limitada de serigrafías inspiradas en sus queridos Aytí y Milo.

La serie, elaborada en impresión giclée, está compuesta por 100 piezas numeradas, 50 de gatos y 50 de perros, las cuales estarán disponibles por $100 cada una.

Las obras están disponibles en el Museo de Arte de Caguas, de martes a sábado en horario de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m. Para más información, pueden comunicarse al (787) 653-8833 extensiones 1800 o 1842.

Los fondos recaudados fortalecerán las iniciativas municipales de esterilización, educación, impacto comunitario, arte urbano, registro y concienciación.