La Policía Municipal de San Juan mantiene una investigación activa tras denuncias en redes sociales sobre el alegado envenenamiento de perros en el área de Condado. Informó el municipio en un comunicado de prensa, en el que indicó que personal de la Unidad de Investigación de Crueldad y Maltrato de Animales se movilizó de inmediato para corroborar los hechos e indagar las alegaciones.

Como parte de la respuesta inmediata del Municipio de San Juan brigadas municipales acudieron al lugar para remover mensajes hostiles que fueron escritos en paredes del área, mientras que la Policía Municipal investigó dos querellas que, al momento, no han sido relacionadas directamente con los hechos denunciados en redes sociales. De acuerdo con la información preliminar, uno de los casos atendidos fue diagnosticado como gastritis.

“Nuestro compromiso es investigar con seriedad cualquier situación que pueda afectar la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades y de sus mascotas. Estamos actuando con responsabilidad, verificando cada alegación y orientando a la ciudadanía para que se mantenga informada únicamente por canales oficiales”, expresó el alcalde, Miguel Romero Lugo.

“Desde la Policía Municipal continuamos evaluando toda la información disponible y realizando las entrevistas necesarias para corroborar cualquier hecho con evidencia. Exhortamos a los residentes a reportar situaciones sospechosas y a evitar conclusiones sin base científica o investigativa”, expresó Juan Jackson Rodríguez, comisionado de la Policía Municipal de San Juan.

Como medida cautelar y preventiva, personal especializado del Centro de Protección y Adopción de Animales inspeccionó todos los Pets Park del municipio, incluyendo el área de Condado, para asegurar que no existiera ningún elemento extraño que representara riesgo para las mascotas o sus dueños. “Realizamos un recorrido completo por cada Pets Park y verificamos que no había nada que pudiera causar daño a las mascotas. Continuaremos monitoreando las áreas y orientando a la ciudadanía para mantener estos espacios seguros”, expresó Thomas González, director del Centro de Protección y Adopción de Animales del Municipio de San Juan.

La investigación continúa en curso y las autoridades municipales reiteraron que cualquier persona con información puede comunicarse con la Policía Municipal de San Juan al 787-480-2020 o al 787-751-2233.

La denuncia fue hecha por la organización ‘The Sato Project’, a través de una publicación en sus redes sociales. “Mientras paseaba a mis perros satos recientemente, me encontré con un grafiti en la zona que, sinceramente, fue realmente perturbador. Sugería que se estaba dañando a perros callejeros y con dueños, y me impactó profundamente. Según informes, cuatro perros ya han fallecido y dos permanecen hospitalizados”, detalla la publicación. “Paseo a mis satos por esta zona dos o tres veces al día. Les encanta la playa y jugar con sus muchos amigos. Muchos de ustedes han compartido con nosotros su preocupación por esta situación que se agrava, y quiero que sepan que todos en ‘The Sato Project’ comparten su angustia. El ataque deliberado a los perros nos recuerda por qué nuestra misión y nuestro trabajo son tan importantes”, añadió la organización, en la que se exhorta a los interesados a regar la voz y reportar cualquier cosa sospechosa a la Policía Municipal.