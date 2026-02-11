En la temporada de San Valentín, los chocolates, dulces y postres se convierten en uno de los regalos más comunes en los hogares. Sin embargo, lo que para nosotros puede ser un detalle romántico, para nuestras mascotas puede representar un riesgo serio. La doctora Karina Rosa, veterinaria interna de Royal Canin Puerto Rico, enfatiza que el chocolate —y otros productos típicos de esta época— pueden ser altamente tóxicos para perros y gatos, incluso en pequeñas cantidades, dependiendo del tamaño del animal y del tipo de chocolate consumido.

“El problema es que muchas veces ocurre por accidente: una caja de chocolates sobre la mesa, un dulce en una cartera abierta o un postre que quedó al alcance. Y en cuestión de minutos, una mascota puede ingerirlo sin que nadie se dé cuenta”, explicó la doctora Rosa. Además del chocolate, algunos dulces contienen ingredientes como endulzantes artificiales o altas concentraciones de azúcar y grasas, que pueden provocar desde malestares gastrointestinales hasta complicaciones más severas que requieren atención veterinaria inmediata.

La doctora recalcó que la prevención es la mejor herramienta, pero también es crucial saber cómo actuar si ocurre una ingesta. “Si sospechas que tu mascota probó chocolate o consumió dulces, lo más importante es no esperar a que aparezcan los síntomas. Cada minuto cuenta”, concluyó.

¿Cómo prevenir accidentes con chocolates y dulces en San Valentín?

Mantén chocolates, dulces y postres fuera de alcance, idealmente en gabinetes cerrados.

Evita dejar cajas de chocolates en mesas, mesitas de noche o áreas accesibles.

Si recibes visitas, advierte a familiares y amigos que no alimenten a las mascotas con dulces “por cariño”.

Recuerda que las envolturas también pueden ser peligrosas si las mastican o las tragan.

Si tu mascota comió chocolate: ¿qué debes hacer?

Actúa rápido: llama a tu veterinario o a una clínica de emergencia lo antes posible.

Si puedes, identifica qué tipo de chocolate era (oscuro, con leche, cacao en polvo, etc.) y cuánta cantidad pudo haber consumido.

No esperes a que haya síntomas para buscar ayuda.

No administres remedios caseros sin orientación veterinaria.

