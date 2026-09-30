Los bayamonenses, novoprogresistas y todos los seguidores del fenecido exalcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Rivera, podrán darle el último adiós desde mañana, jueves.

Se informó, en un parte de prensa, que el querido Ramón Luis, padre, será velado desde las 10:00 a.m. en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón.

El exalcalde de Bayamón, quien dirigió los destinos de la ciudad de 1977 al 2000, falleció hoy, miércoles, según anunció su hijo, el actual alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz. Tenía 97 años.

21 Fotos El exalcalde de Bayamón, gestor de un legado invaluable, falleció este miércoles a los 97 años.

“Se fue tranquilo y con la satisfacción del deber cumplido”, afirmó Rivera Cruz, al dar la noticia.

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De inmediato, la gobernadora Jenniffer González Colón decretó tres días de duelo por quien llegó a ser presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) que ahora ella lidera.

El funeral, según se detalló, iniciará mañana de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Se adelantó que durante el día se realizarán varias guardias de honor.

El viernes, entretanto, a las 10:00 a.m. se reabrirán las puertas del coliseo al público.

Se informó que a las 11:00 a.m. se llevará a cabo un servicio religioso. Luego, la comitiva partirá a las 12:00 p.m. desde el Coliseo Rubén Rodríguez hasta el cementerio Braulio Dueño Colón, donde el exalcalde será sepultado.