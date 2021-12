( The Associated Press )

Hasta las 7:30 de la noche del martes, la tasa de positividad en Puerto Rico está en 24.1%, un incremento de casos que a juicio de la Primera Oficial de Epidemiología de Salud, Melissa Marzán, pudiera continuar por las próximas dos semanas. De hecho, confirmó que los casos confirmados por secuenciación de la nueva variante suman 64, pero los informes preliminares de los laboratorios centinelas alrededor de la isla sostienen que el 91% de los contagios recientes pertenecen a Ómicron y un 9% a Delta.

Según los datos que se analizan en el dashboard que maneja el profesor de bioestadística de la Universidad de Harvard y miembro de la Coalición Científica, Rafael Irizarry, en 27 días de diciembre se han reportado 70,249 casos positivos entre pruebas moleculares y de antígenos. El total de pruebas realizadas en diciembre ya alcanza las 715,375. El día con mayor casos reportados fue el 27 de diciembre con 12,229 muestras positivas, seguido por el 22 de diciembre con 10,679. Cabe destacar que estas cifras son cambiantes y aumentan a medida que siguen entrando datos al Bioportal del Departamento de Salud.

PUBLICIDAD

Mientras, en diciembre se han registrado 22 personas fallecidas a causa del del coronavirus. Durante toda la pandemia se han reportado 3,292 muertes relacionadas a las infecciones del COVID-19.

Nuevamente, el secretario de Salud, Carlos Mellado, dijo que la exhortación de la agencia ante los súbitos aumentos diarios de casos es la vacunación.

Precisó que en la isla hay 532,487 personas que no han recibido ninguna dosis de la vacuna ya sea porque son menores de cinco años y no están autorizados o porque no se han inoculado con ninguna dosis de las vacunas disponibles “sencillamente porque no creen”.

“Estas personas están en mucho mayor riesgo, no tan solo de contagiarse, sino de caer en un hospital y tener un índice de mortalidad o condición aguda grave”, advirtió.

Actualmente, el 85.9% de la población en Puerto Rico tiene al menos una dosis de la vacuna, mientras que un 74.5% tienen la serie inicial completada (dos dosis para Pfizer y Moderna o la unidosis de Johnson & Johnson).

De otra parte, se afirmó que hay 1,266,396 personas que requiere la vacuna del refuerzo. De estos, 693,023 (26%) ya recibieron el booster.