La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, estará ausente de los trabajos legislativos por varias semanas, luego de ser sometida a una cirugía de emergencia.

Según informó el portavoz del PIP, Calixto Negrón, a través de las redes sociales del partido, Santiago tuvo que ser operada debido a un desprendimiento de retina.

“Deberá guardar reposo absoluto por varias semanas. Por esa razón, no estará participando de los trabajos legislativos ni de otras actividades”, indicó Negrón en la comunicación.

Senadora @marialourdespip se encuentra en recuperación tras cirugía por desprendimiento de retina pic.twitter.com/xEWO4ASI4B — PIP (@PIPtwitteando) August 26, 2025

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias que provocaron el desprendimiento de retina que llevó a la senadora del PIP a ser intervenida de emergencia.

La segunda sesión ordinaria del 2025 comenzó el pasado 18 de agosto, por lo que la ausencia de la senadora se da en pleno reinicio de los trabajos legislativos.