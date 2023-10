En el primer día de la vista en alzada contra la representante Mariana Nogales Molinelli, su progenitora, Rita Molinelli Freytes y la corporación Ocean Front Villas, la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) no presentó prueba contra la legisladora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

El juez Rafael Taboas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, evalúa la evidencia en la vista en alzada (Regla 6), que el OPFEI, en un segundo intento, volvió a radicar. A Nogales Molinelli le imputan 24 cargos de evasión contributiva, perjurio y falsedad ideológica, en relación a sus informes financieros a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), a Molinelli Freytes se le radicaron nuevamente 17 denuncias por evasion contributiva y otras 10 a la corporación familiar.

Alega el OPFEI que las partes imputadas no reportaron ingresos por $2.6 millones entre 2017 y 2021 y a Nogales Molinelli, en específico, le imputan no haber reportado $299,930.91.

Los fiscales Zulma Fúster Troche, Ramón Mendoza y Leticia Pabón sentaron a declarar hoy como primer testigo al exsecretario de Hacienda y excontralor, Manuel Díaz Saldaña, quien fue cualificado como perito del Ministerio Público. En opinión del testigo, la licenciada Molinelli Freytes y la corporación no reportaron todos sus ingresos en las planillas contributivas.

“De los análisis que hicimos de los depósitos, las cuentas bancarias, la depreciación (de la propiedad) y el aumento de capital y por la experencia que uno tiene, cuando uno ve esos informes esa es mi conclusión, que las planillas son falsas y fraudulentas”, indicó Díaz Saldaña a preguntas de la fiscal Fúster Troche.

El contador público autorizado (CPA) dijo que fue reclutado por el secretario de Hacienda, Francisco Parés el 10 de mayo de 2023 para que participara en la investigación de este caso. Añadió que actualmente labora como asesor del secretario Parés y que también tiene contratos de asesoría en otras dependencias del gobierno.

Indicó que las planillas de los imputados fueron obtenidas conforme al Código de Rentas Internas y a la Carta de Derechos del Contribuyente.

“Me sostengo en lo que se había mencionado por el auditor Josean Serrano Dávila que las planillas de la licenciada Rita Molinelli son falsas y frauduletas. Se examinaron los depositos en las cuentas bancarias de la licenciada Rita Molnelli y excedían las cantidades reportadas como ingresos. En esa planilla de 2021 hubo una transaccion de $70 mil que no aparece. Es un dinero que se retira de Ocean Front que la licenciada no incluyó y se indica que la dueña de esa corporacion es la licenciada Molinelli”, dijo.

“Se sacaron esos $70 mil y no aparecen en las planillas, faltaba que aclararan unos aspectos de para qué se utilizaron esos $70 mil y en estos dias vi una declaración jurada de que además de $70 mil hay que agregar $30 mil de un apartamento en Hato Rey”, indicó también el CPA.

Sostuvo que la corporación fue creada en 2004 y que la representante Nogales figuraba como presidente, agente residente y tesorera de la corporación desde 2004 hasta septiembre de 2021, cuando se enmendó el certificado de incorporación y la corporación pasó a manos de Molinelli Freytes.

“La version verdadera es la que viene posteriormente, todo eso es una falsedad. Lo que sí, es que vimos como el testigo (Díaz Saldaña) se acreditó como un miembro bonafide del Partido Nuevo Progresista (PNP). Sus contratos están públicos”, reaccionó a su salida de la vista la representante Nogales Molinelli.

“Aquí se dedicó un task force completo para investigarme y no sé cuantas personas estuvieron atendiendo el contrato de Metropistas para privatizar las cuatro carreteras, Ahí es que uno ve y me da coraje que se desperdicie el dinero, que se utilice para la persecución, que es lo que está ocrriendo en estos momentos y que también yo no pueda ir a la sesión legislativa el 24 (de octubre). Me hacen no poder hacer mi trabajo y no poder seguir fiscalizando porque tengo que atender este procedimiento y parte de la razón por la cual se me está encausando y me hacen pasar por este proceso es para que no pueda seguir fiscalizando, para que la gente no se entere lo que ocurre en el Capitolio y fuera. Yo duermo poco y trabajo mucho y ahora voy a trabajar más duro que nunca. Eso es lo que pueden esperar”, reclamó la legisladora del MVC.

Su abogado, José Andreu Fuentes dijo también que se trata de un caso de persecución política. “Es bien fácil decir, yo creo que fulano de tal radicó planillas fraudulentas, pero eso no es suficiente. (Díaz Saldaña) no dijo que no habló con el contable que preparó las planillas y no ha dicho, que pidió como nos pasa a todos los ciudadanos normales y corrientes, que si hay algún defecto, Hacienda nos manda una carta, nos notifica y nosotros arreglamos el defecto”, sostuvo.

“Ahora traen $30,000 adicionales que dijo que los otros días vio una transacción dónde la señora Rita Molinelli ayudó a comprar una propiedad a un nieto y ahora quiere decir que porque ayuda a su nieto hay que meterla presa”, agregó Andreu Fuentes.

La fiscal Fúster Troche, a su salida del tribunal, dijo que como testigo Díaz Saldaña “es una persona íntegra, probada”.

Indicó que aunque el exsecretario era parte del equipo de trabajo cuando radicaron originalmente el caso en mayo pasado, “determinamos utilizarlo como perito en este etapa”.

La vista en alzada continuará el 24 de octubre a la 1:30 de la tarde en la sala 1007.

Hoy, otro juez del Tribunal de San Juan, Jimmy Ed Sepúlveda Lavergne, fijó de forma tentativa para el 7 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, la vista preliminar que tiene pendiente Nogales Molinelli, en los dos cargos,de perjurio (Artículo 269) y falsedad ideológica (Artículo 212), que fueron los únicos que prosperaron en la vista de mayo pasado. Las restantes 49 denuncias fueron desestimadas por la jueza Iraida Rodríguez Castro.