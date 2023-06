El legislador Orlando Aponte Rosario renunció a su escaño en la Cámara de Representantes, efectivo el primero de julio.

Aponte Rosario le comunicó la renuncia en una carta al presidente del cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández, entregada a los medios de comunicación momentos antes de que iniciara una reunión a la que el líder cameral había citado al renunciante legislador del Partido Popular Democrático (PPD).

Aponte Rosario ha estado en el ojo público desde hace varios meses por denuncias de violencia de género que le imputa su esposa.

Aponte Rosario, del Partido Popular Democrático (PPD), dijo en la emisora radial WKAQ que se encuentra en un proceso de divorcio y que dentro del difícil proceso busca el bienestar de sus hijos.

Orlando Aponte envió su carta de renuncia en la mañana del martes 13 de junio de 2023. ( Suministrada )

“Estoy atravesando una situación de divorcio y estoy peticionando poder compartir y relacionarme con mis hijos, y por alguna razón la esposa mía no está permitiéndolo”, afirmó. El representante reiteró que no ha cometido actos de violencia doméstica.

“Hay una orden de mordaza del tribunal para proteger la intimidad de los menores, su privacidad, y no pudiera abundar como hubiese querido”, agregó.

“A mi nunca se me ha sometido una denuncia o un cargo criminal, ni siquiera me han investigado por Ley 54. Lo único que yo atravesé lamentablemente fue una petición ex parte de mi esposa para solicitar en un procedimiento civil una orden de alejamiento, la cual voluntariamente desistió al paso de algunos días sin ningún tipo de coacción, sin ningún tipo de acercamiento, y así ella lo hizo constar bajo juramento cuando sometió ese aviso de desistimiento”, explicó.

Aponte Rosario señaló que hoy le notificará al presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, su renuncia.

“Yo entiendo que ella tenía unas expectativas de que regresáramos, entiendo que no era lo más saludable para el bienestar de nuestros niños y cuando entablo un proceso de divorcio, es que entonces estamos dentro del ojo del huracán otra vez, y para evitar que mis niños se puedan seguir afectado voy a notificarle al presidente de la Cámara mi intención de renunciar a mi escaño”, afirmó.

Estos se reunirían a eso de las 10:00 de la mañana para discutir el asunto, sostuvo Aponte Rosario al agregar que todavía no tiene una fecha exacta para su renuncia.

“Me siento fortalecido, feliz, tranquilo y libre para eventualmente, después que resuelva mis asuntos personales, poderle servir al país desde otra perspectiva”, aseguró.

El funcionario descartó una posible reconciliación entre él y su esposa.

Aponte Rosario esperó hasta hoy para anunciar su decisión luego de que el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, le solicitara la renuncia y lo removiera de todos los cargos que ocupaba por los presuntos actos de violencia doméstica.

El abogado barranquiteño era una de las nuevas caras de la Legislatura tras las elecciones del 2020. Ocupa el escaño del distrito 26 que cubre a Barranquitas, Coamo, Orocovis y Villalba.