El actor Osvaldo Ríos Alonso anunció hoy su apoyo a la candidatura de Peter J. López Norat, aspirante al Senado por acumulación en primarias del Partido Popular democrático (PPD).

Mediante comunicado de prensa se informó del endoso hoy al actor, quien se expresó en sus redes sociales a favor de López Norat.

Pocas veces en la vida tiene uno la oportunidad de conocer seres humanos que verdaderamente quieren servir y trabajar... Posted by OSVALDO RIOS on Wednesday, June 3, 2020

“Pocas veces en la vida tiene uno la oportunidad de conocer seres humanos que verdaderamente quieren servir y trabajar por su país y para su país, haciéndolo de corazón y sin esperar recibir nada a cambio”, expresó Ríos Alonso.

El actor lo compara con el productor colombiano Gustavo Bolivar, autor de la novela “Sin Tetas No Hay Paraíso” y actualmente es Senador de Colombia, esto porque López Norta al igual que el legislador colombiano no cobrarán por su trabajo.

“Aquí en Puerto Rico y en medio de nuestras misiones humanitarias (debido a terremotos y a la pandemia del corona virus), tuve el privilegio de conocer al querido compatriota boricua y ahora amigo Peter Norat. El amigo Peter Norat es un servidor público por vocación, que por más de tres (3) décadas ha servido bien al pueblo de Puerto Rico desde cada uno de sus cargos tanto en el sector público como en el sector privado", afirmó el actor.

Por su parte, en el mismo comunicado el candidato López Norar se expresó honrado por las palabras del actor: “Agradezco profundamente las expresiones de apoyo y endoso a mi aspiración al Senado por Acumulación por parte del actor y amigo Osvaldo Ríos. En particular por valorar mi compromiso firme con los más altos valores éticos de servicio público, que incluyen renunciar a mi derecho de salario como senador. La comparable con el senador electo en Colombia, Hon. Gustavo Bolivar Moreno, quien tiene el mismo compromiso de servicio, me honra y ejemplifica que estamos en la visión correcta, que en tiempos de crisis económica, nuestro ejemplo sirva para probar que todavía hay personas con pasión y vocación de servicio público y que no le vamos a costar al pueblo para ejercer nuestras funciones en bien del país”.

El aspirante al senado por acumulación, ocupa la posición número 6 entre los aspirantes por el PPD. Para ser electo en noviembre, debe ser electo entre los primeros seis candidatos a su posición en las primarias del 9 de agosto