Una deficiencia presupuestaria de $48 millones podría ser el causante de que los boricuas paguen mucho más en su tarifa de energía eléctrica en noviembre y diciembre.

Pero, ¿en qué se utilizó el dinero?

En declaraciones escritas, que la empresa no quiso atribuir a ningún portavoz, se explicó que la compra de combustible fue la razón del “déficit neto”.

Pero se aseguró de que esa compra de combustible no solo la hiciera la empresa a cargo de la generación de energía eléctrica, sino también otros operadores privados que venden la energía al país.

La gobernadora Jenniffer González Colón achacó este martes este posible aumento a LUMA Energy. Pero, Genera explicó en las declaraciones escritas que la empresa a cargo de la distribución y transmisión de energía no tuvo responsabilidad en la deficiencia presupuestaria registrada.

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“LUMA recopila la información de los distintos componentes del sistema, realiza el cálculo de las cláusulas de combustible y compra de energía, y presenta la reconciliación ante el Negociado de Energía de Puerto Rico”, se indicó

Es conocido que el precio del combustible a nivel mundial ha aumentado, debido a los conflictos militares que hay entre Estados Unidos e Irán, uno de los principales productores y exportadores de petróleo.

El impacto ya se observó en el aumento de la factura que aprobó el Negociado de Energía a principios de mes de unos cinco centavos. Esto llevó a que el costo de la energía actualmente en la Isla se ubicara a 33.86 centavos el kilovatio hora.

No obstante, el pasado viernes LUMA informó al Negociado de Energía que todavía queda un déficit de $48 millones por atender y que requiere una posible “reconciliación” antes de que se fije el precio para el próximo trimestre de enero a marzo.

El Negociado de Energía no ha iniciado la evaluación de esta deficiencia. Por ello, se desconoce todavía si finalmente habrá un aumento en el costo de la luz.

Debido a la controversia, Genera PR explicó que, “ante la información relacionada con el déficit neto de aproximadamente $48 millones reportado por LUMA Energy, Genera PR aclara que esta cifra no representa compras adicionales de combustible atribuibles exclusivamente a Genera, sino el resultado neto de la reconciliación de las cláusulas de combustible y compra de energía de todo el sistema eléctrico, incluyendo otros operadores privados. Cualquier ajuste que pudiera reflejarse en la factura forma parte de un proceso regulatorio y no constituye una determinación de Genera ni de ningún generador individual”.

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“Como parte de ese proceso, Genera PR y los demás productores de energía preparan sus proyecciones y someten la información correspondiente al consumo y costo de combustible dentro de sus respectivas operaciones. El resultado final incorpora variables de todo el sistema, entre ellas la demanda, el despacho de las unidades disponibles, la mezcla de combustibles utilizada y los costos reales del periodo, por lo que no puede atribuirse a un solo generador”, añadió.

De paso, se argumentó que “Genera PR es responsable del 60% de la generación de energía que consume Puerto Rico, no de la totalidad de la producción del sistema. Nuestro enfoque permanece en estabilizar y operar de manera segura y confiable una flota heredada que requiere una modernización significativa, mientras continuamos generando la energía que el país necesita y apoyando simultáneamente la transformación del sistema eléctrico”.

Los otros operadores privados de energía son AES Puerto Rico y EcoEléctrica.

La explicación de LUMA

Mientras tanto, LUMA Energy también detalló en declaraciones escritas su explicación sobre el uso de los $48 millones por parte de las “compañías generadoras” para la compra de combustible.

“La limitada capacidad de generación lo que, junto con los costos en el mercado y la controversia asociada a la entrega de gas natural, obligó a la flota generatriz operada por Genera PR a depender de unidades más costosas para satisfacer la demanda eléctrica. Actualmente, solo el 47% de la flota de generación está disponible. Además, unidades base como San Juan 5, San Juan 7, San Juan 9 y Costa Sur 5 están fuera de servicio. Otras unidades, como el ciclo combinado de San Juan, Palo Seco 3 y 4, Costa Sur y Aguirre 2 operan por debajo de su capacidad”, se precisó.

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Entretanto, tanto Genera como LUMA destacaron que la decisión de un posible aumento tarifario no está bajo su control. Es el Negociado de Energía el que determina si se requiere un ajuste o no de la factura para resolver la deficiencia presupuestaria de $48 millones.

“Genera PR no fija, aprueba ni factura el ajuste por combustible. Nuestra responsabilidad es presentar de manera transparente, completa y verificable la información operacional que nos corresponde”, sostuvo la empresa generatriz.

LUMA, por su parte, señaló que “no genera electricidad, no compra combustible para producirla y no recibe beneficio económico alguno de estos costos adicionales. Nuestra responsabilidad es informar al Negociado de Energía, que es la entidad encargada de evaluar la información y determinar si corresponde algún ajuste tarifario”.