Jorge Droz llegó a dirigir la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) hace poco menos de un mes en medio de una intensificación de las protestas de los viequenses y culebrenses por los problemas que diariamente enfrentan con el transporte hacia sus islas municipios.

Y, en lo que fue el resumen de los primeros 15 días de su mandato, el experto en operaciones portuarias de empresas navieras alegó haber cumplido con “todas y cada una” de las exigencias que los manifestantes le llevaron en una protesta realizada frente al Centro Gubernamental Minillas, en Santurce, al segundo día de haber comenzado funciones, así como la de los alcaldes de Vieques, José Corcino, y de Culebra, Edilberto Romero.

PUBLICIDAD

A modo de ejemplo, precisó que está presente casi a diario en el muelle de Ceiba para inspeccionar las operaciones de ATM, se extendió el horario de operación de 12 a 16 horas, se identificó un lugar para que pernocten los camioneros, colocaron nuevas carpas en los terminales, así como se ubicaron más baños en el terminal de Roosevelt Roads.

Sin embargo, el funcionario aceptó en entrevista con Primera Hora que todavía no ha logrado resolver la deficiencia principal que tiene ATM en la prestación de sus servicios. Esta es la falta de embarcaciones de respaldo que sustituyan todas aquellas lanchas que salen de servicio por desperfectos mecánicos o por cualquier otro tipo de inconveniente.

“El problema en realidad de los viequenses y culebrenses, por años, ha sido que no hemos tenido el sistema completo de lanchas y tan pronto nos ocurre algún percance, sea mecánico o sea de algo de la naturaleza, pues nos quedamos sin un respaldo”, explicó.

Droz estipuló que, ante la falta de embarcaciones, el desafío principal que han experimentado es en el transporte de carga hacia las islas de Vieques y Culebra. Aludió que en el transporte de pasajeros han podido resolver de inmediato.

Para lograr, entonces, resolver este problema de falta de embarcaciones de respaldo, Droz calculó una solución para el próximo verano.

“Yo diría que ya para el verano, finales de junio, julio, debemos tener aquí como ocho embarcaciones”, precisó el funcionario.

“De esta manera vamos a tener respaldo suficiente para, (si) se nos dañó una por la razón que sea, sea por mal tiempo, se dañó algo mecánico, vamos a tener respaldo para cumplir con las necesidades de los hermanos viequenses y culebrenses”, añadió.

PUBLICIDAD

Detalla el plan de trabajo

El plan de Droz para mejorar la calidad del servicio de los residentes de Vieques y Culebra está proyectado a corto, mediano plazo y largo plazo.

El directivo indicó que, a corto plazo, se espera que la embarcación de la ATM conocida como el Isleño se sume a la flota en los próximos 20 a 45 días. Además, para finales de mayo comenzarían a llegar tres embarcaciones de pasajeros y carga, así como una de solo pasajeros de la empresa HMS Ferries, a quien se le concedió la alianza público privada para administrar el sistema.

Actualmente, ATM tiene en operaciones las embarcaciones Marilyn H, El Mason, Julia Leigh, Cayo Blanco, el remolcar Don Jaime y una barcaza de la Guardia Nacional.

Entretanto, a mediano plazo, específicamente entre verano y octubre de este año, llegarían tres embarcaciones de la ATM a sumarse al sistema. Estas son Santa María, Isla Bonita y Cayo Largo.

“Con eso estaríamos con la flota completa para darle el servicio que los residentes de Vieques y Culebra merecen”, manifestó.

A largo plazo, en unos 18 meses, llegarían dos nuevas embarcaciones que comisionó ATM. Estas se encuentran en la actualidad en la etapa del diseño, dijo Droz.

Cabe destacar que el funcionario detalló que las embarcaciones que alquilan a la empresa Puerto Rico Fast Ferries no saldrían de operaciones hasta tanto entiendan se haya normalizado la operación del servicio.

Por otro lado, pese a las complicaciones que el sistema de transporte marítimo sufre en la actualidad, Droz aludió a que han logrado cumplir con el transporte de carga a las islas municipios. Indicó, de hecho, que han duplicado el transporte de combustible hacia Vieques de 20,000 galones semanales a 40,000 galones.

PUBLICIDAD

Comentó, además, que mantiene entre seis a siete conferencias telefónicas diarias con los alcaldes de Vieques y Culebra para estar al tanto de lo que ocurre y los reclamos.

“Lo que no puedo resolver al momento, lo resuelvo al otro día”, comentó Droz.

Aceptó, sin embargo, que no ha visitado a las islas municipios para reunirse con sus residentes. Aunque estipuló que está dispuesto a hacerlo, reiteró que será siempre y cuando reine el respeto entre las partes.

“Primero, estoy resolviendo todo alrededor. Enseguida tenga oportunidad, voy a Vieques y Culebra”, dijo.

No obstante, sostuvo que los residentes de las islas lo pueden ver casi a diario, pues acude al terminal de Ceiba para estar pendiente a todos los detalles del transporte.

“Yo estoy presente. Yo no le dejo eso a la imaginación. He trabajado en esto 34 años en carga marítima. Yo no vengo a aprender”, dejó claro.

De paso, Droz reveló que el pasado lunes el gobernador Pedro Pierluisi le informó que su interés es que en este mismo año la empresa HMS Ferries asuma las riendas de ATM. El contrato de privatización estipulaba que el traspaso podía darse hasta en tres años.

También se le preguntó sobre una crítica que realizan los residentes de las islas municipios en torno a que las embarcaciones de HMS Ferries no están preparadas para transitar por las bravías aguas del pasaje de la Anegada. El directivo respondió que estas son similares a las que en la actualidad se utilizan para realizar los viajes.

“(Estoy) 100% seguro que lo voy a resolver y voy en el camino correcto a resolverlo. Tres semanas es lo que llevamos y en tres semanas los alcaldes te pueden decir los cambio, la gente en Ceiba te pueden decir los cambios”, concluyó.

En la actualidad, ATM transporta unos 500 turistas y 375 residentes diarios entre el terminal en la antigua base naval Roosevelt Roads en Ceiba y las islas municipios.