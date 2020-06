El aspirante a la gobernación y excomisionado residente Pedro Pierluisi dijo hoy que se debe modificar el horario del toque de queda, y adelantó que estará haciendo reuniones de campaña aunque con grupos pequeños.

Le pide que no acabe las clases antes de tiempo

En entrevista con WKAQ 580 AM, Pierluisi dijo una vez más que la decisión inicial de imponer un toque de queda fue correcta, pero que otros muchos pasos no lo han sido, como por ejemplo la falta de un mecanismo de rastreo y que se sigan usando tantas pruebas serológicas que no son confiables.

Pedro Pierluisi Pedro Pierluisi Posted by WKAQ 580 on Tuesday, June 2, 2020

“Ya es momento de flexibilizar ese toque de queda, que es el de más larga duración y más estricto no solo en Estados Unidos sino en gran parte del mundo", indicó Pierluisi sobre el toque de queda vigente de 7:00 p.m. a 5:00 a.m.

Le achacan las vistas camerales de las pruebas

Agregó que ya las estadísticas como las del uso de ventiladores, hospitalizaciones y fallecimientos “no justifican este toque de queda como esta”, que a la hora de las 7:00 p.m, es razonable para momentos “extremos” como “grandes disturbios”, pero no en la situación actual de la isla.

“Esto no es una dictadura”, dijo Pierluisi.

Cuando se le preguntó si la intención del toque de queda en este momento era primarista -ya que Pierluisi y la gobernadora se enfrentarán en agosto por la candidatura a la gobernación del 2020 por el Partido Nuevo Progresista-, el excomisionado residente dijo que “no voy a entrar en las motivaciones”.

Acto seguido, se le preguntó si lo tenían encerrado a él, y respondió: “yo voy a comenzar a salir. Yo tengo unas libertad de expresión, de asociación y lo voy a hacer. Voy a los pueblos a tener reuniones, no obviamente con mucha gente, con mascarillas, distanciamiento social. Ciertamente estamos en un año donde hay primaria, elecciones, y todos los que vamos a participar de este proceso nos tenemos que hacer sentir".

También dijo que el toque de queda causa mucho daño a la economía y aseguró que todas las encuestas lo colocan al frente en el apoyo del electorado. Sostuvo que en casi 10 meses de gobierno “no hay obra de envergadura” que se le atribuya a la administración de Wanda Vázquez.

“Yo lo que veo son muchas conferencias de prensa”, dijo Pierluisi sobre la exsecretaria de Justicia.