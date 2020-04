View this post on Instagram

DIRECTOR DE CAMPAÑA DE GOBE RECOMENDANDO EMPRESAS - Esta noche tenemos montones de documentos y noticias exclusivas sobre la compra de pruebas fatulas a empresa de Australia que no era de Australia, este es un email de un contratista referido por Jorge Dávila, director de campaña de Wanda Vázquez, para la compra de pruebas. Enviado a Mabel cabeza y Mabel lo refiere a Salud. Esta compra no se hizo, se hizo la otra que fue la recomendada por Segundo Rodríguez del task force quien dijo que se justificaba pagar 38 millones por unas pruebas pq llegaban rápido. Nunca llegaron y esta noche explicamos porqué. Pendientes, a las 10PM por Telemundo.