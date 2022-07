El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia dijo hoy que no ve como “una competencia” política a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, y rechazó que las diferencias que han tenido de política estén impactando su administración.

“Algunos quisieran exagerar lo que tú llamas diferencias. Realmente, no. Yo estoy enfocado en hacer la obra que todos queremos. La comisionada está enfocada en su trabajo en Washington. De cuando en cuando le preguntan por su opinión, pero eso no tiene mayor impacto en la ejecución que estamos llevando a cabo en el gobierno”, dijo Pierluisi a preguntas de periodistas tras participar en la firma de un acuerdo que dará paso al dragado del Caño Martín Peña, actividad a la que no acudió la comisionada residente.

González Colón estuvo representada en la firma del acuerdo por su asesora en asuntos legislativos, Natalia Gandía.

-¿La ve como una competencia?, le preguntó un reportero.

“No, en lo más mínimo. Están tratando de crear desasosiego en las filas del Partido Nuevo Progresista (PNP) y están perdiendo el tiempo”, respondió Pierluisi, quien contrastó la situación en el PNP, con la del Partido Popular Democrático (PPD).

“Nosotros estamos claros, estamos unidos en nuestro ideal, estamos unidos por la obra que queremos. Cuando hay diferencias, si acaso, es que algunos quieren que la obra se de más rápido, pero no, el contraste es claro, en el otro partido, ahí hay una revuelta interna que veremos en qué acaba”, sostuvo el líder novoprogresista.

Se informó que la comisionada residente en Washington viajó a la capital federal para atender, entre otros asuntos, el proyecto congresional que daría paso a un plebiscito federal en la Isla, el cual podría bajar a votación esta semana en el hemiciclo de la Cámara de Representantes federal.