Luego de que la gobernadora electa, Jenniffer González, recurriera a las redes sociales para repudiar los intentos de que se convoque a una sesión extraordinaria, el gobernador de turno, Pedro Pierluisi, aseguró que todavía no ha tomado una determinación.

“Sí, es posible que se convoque una extraordinaria, pero yo no he tomado esa decisión. He tenido conversaciones preliminares con el liderato legislativo y, antes de tomar esa decisión, discutiría el asunto con la gobernadora electa”, afirmó el primer ejecutivo.

Sin embargo, Pierluisi destacó la importancia de convocar a estos 20 días de sesión para atender temas que están en el tintero. Reveló, de hecho, que cuenta con un listado preliminar de medidas y nombramientos que serían incluidos.

Para defender su postura de coquetear con llamar a la Legislatura a una sesión, explicó que “hay asuntos pendientes que son importantes. Hay nombramientos, por ejemplo, que quedaron pendientes en la sesión extraordinaria y que merecen ser considerados por el Senado. También hay nombramientos que expiran en este futuro cercano que también sería bueno que sean considerados por el Senado. Entonces, en cuanto a legislación, las que yo he mencionado son varias. Por ejemplo, se aprobaron leyes que tienen errores y ya los hemos identificado y hemos contactado a los coautores de esos proyectos de ley y han presentado medidas para corregir esos errores y es importante que se aprueben, porque no queremos dejar legislación defectuosa en los libros de derecho”.

Agregó que, “por otro lado, hay asuntos como el impuesto mínimo global que es de gran preocupación para empresas foráneas, particularmente europeas, que están haciendo negocios en el sector de la manufactura y les preocupa que ese impuesto mínimo global les aplica a partir de enero, del primero de enero. Así que ese sector quisiera que se atiende a ese tema. El sector comercial, en general, siempre ha pedido que se atiende al tema del impuesto al inventario. Así que esos son los temas que me vienen a la mente. Obviamente, esta decisión no se ha tomado”.

Sobre los nombramientos, especificó que se trata de aquellos que sometió y no se pudieron atender en la sesión ordinaria.

“Pueden ser jueces, pueden ser fiscales, procuradores, registradores. Por otro lado, también tenemos jueces que yo nombré en el receso, porque se les expiró su término, y lo ideal es que sean confirmados porque están ejerciendo el cargo sin tener esa confirmación. Doy eso como ejemplos. Mi intención no es nombrar, por ejemplo, jueces del Supremo”, detalló.

También dijo que no intentará llenar la procuraduría de las Mujeres o el contralor. Sostuvo que, por deferencia, dejaría que González determine cómo llenar estas importantes vacantes.

Pierluisi destacó que su intención de realizar una sesión extraordinaria no es “causar controversias innecesarias”. Aseguró que no emitirá la convocatoria si no existe un consenso con el liderato legislativo actual y la gobernadora electa.

Sin embargo, ya González afirmó ayer, miércoles, que se opone a la convocatoria.

“Una (sesión) extraordinaria es innecesaria cuando ya hay un mandato de un nuevo gobierno. Hablamos de un mes de diferencia”, afirmó González Colón en un mensaje en la red social X.

Mientras, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, opinó este jueves que “nosotros no nos oponemos siempre y cuando sean proyectos importantes. Por ejemplo, el impuesto mínimo global, hay una legislación que se debió aprobar, no se aprobó. Creo que es un tema medular, que Puerto Rico está corriendo contra el reloj en esa legislación”.

“Nosotros no terminamos hasta el 31 de diciembre, la Asamblea Legislativa. Si se nos convoca, allí vamos a estar. Nuestra exhortación es que sea para medidas importantes, que el país necesite”, añadió, durante una conferencia de prensa realizada en la sede del PPD.

Ortiz expuso que desconoce si en el Senado, bajo la presidencia de José Luis Dalmau, hay negociaciones sobre algunos nombramientos a la judicatura a cambio de aceptar esta convocatoria a una sesión extraordinaria.