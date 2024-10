El gobernador Pedro Pierluisi reveló este martes que analiza la posibilidad de convocar a la Legislatura en una sesión extraordinaria una vez pasen las elecciones.

Dejó claro que esta convocatoria la realizaría sólo si cuenta con el aval de la mayoría legislativa del Partido Popular Democrático (PPD).

Entre los temas que dijo que podrían analizarse están el impuesto al inventario y el impuesto mínimo global, precisó el primer ejecutivo tras inaugurar el Laboratorio Central de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en Caguas.

La revelación surgió cuando se le preguntó al gobernador que los comerciantes apuntan a que la huelga de los puertos de Estados Unidos tendría un menor impacto sobre la Isla si el impuesto al inventario no existiera y ellos tuviesen mayor capacidad para almacenar productos. Es que este impuesto al inventario se impone a artículos que los comerciantes no logran vender.

Como contestación, Pierluisi expuso que solo se puede eliminar el impuesto al inventario mediante legislación.

“Siempre está la posibilidad de una extraordinaria. Yo no he tomado esa decisión. Si yo convocara una extraordinaria, me inclino a que sea después de las elecciones, pero antes de final de año, y tendría que ser que llego a un preacuerdo en cuanto a la misma con el liderato legislativo, porque yo no quiero crear controversias innecesarias”, manifestó Pierluisi.

Añadió que el tema del impuesto al inventario “se pudiera abordar en una extraordinaria. Pero otra vez, yo no estoy tomando esa decisión ahora, porque no quiero actuar unilateralmente. No quiero controversias innecesarias. Si ustedes ven que yo convoco una extraordinaria, es porque he hecho unos acuerdos en cuanto a qué se va a considerar en esa extraordinaria con el liderato legislativo. Ese tema pudiera ser uno. Otro tema, por cierto, pudiera ser el impuesto mínimo global. Son dos temas importantes que no se han atendido hasta el presente, se pudieran atender en una extraordinaria, pero tendría que ser que, otra vez, yo llego a unos acuerdos con el liderato legislativo al respecto”.

Por otro lado, Pierluisi pidió calma al pueblo, al exponer que la huelga de los puertos en Estados Unidos no tendría un efecto en la Isla.

“Tenemos abastos para, por lo menos, dos semanas”, aseguró.