Humacao. El gobernador Pedro Pierluisi afirmó este lunes que la concurrida asamblea general del Partido Nuevo Progresista (PNP), que tuvo lugar ayer, evidencia de la fuerza que continúa teniendo esa colectividad que hasta hace poco presidió y de la que continúa siendo parte.

“Ayer se demostró, una vez más, que el Partido Nuevo Progresista es el partido más grande y más fuerte. En el 2023, los penepés llenaron el Coliseo Roberto Clemente en una asamblea general del partido. Y en el 2024, ayer, a un poco más de un mes de las elecciones, llenaron el Choliseo. Así que vamos más que bien de cara a estas próximas elecciones”, afirmó el gobernador, quien se ausentó del evento.

Sobre las propuestas presentadas por la candidata a la gobernación del PNP, Jenniffer González Colón, que están contenidas en la plataforma de gobierno que aprobó la colectividad en la asamblea general, sostuvo que es “lo que están haciendo todos los candidatos y la candidata” como parte del proceso eleccionario.

“Lo importante es que quien prevalezca cumpla lo que prometió. Así que, en el caso de la candidata a la gobernación del PNP, sí está prometiendo que va a nombrar un zar para atender los asuntos del sistema eléctrico, y le va a encomendar al zar que busque la mejor manera de cancelar el contrato de LUMA. Esa es su promesa. Luego que prevalezca, pues tendrá que cumplirla”, indicó, en expresiones emitidas tras una conferencia de prensa en la que se anunció el traspaso de las operaciones y mantenimiento del balneario y el Centro Vacacional de Punta Santiago al municipio de Humacao.

Agregó que, sea cual sea el candidato o candidata que prevalezca como gobernador, si su promesa es la de cancelar el contrato de LUMA de alguna u otra forma, debería “llevarla a cabo de forma que no afecte al pueblo de Puerto Rico”.

“Reconozco que, para cancelar ese contrato, entre otras cosas se necesita la aprobación de la Junta de Supervisión (Fiscal), así que en su momento tendrán que obtener esa aprobación a base de un plan particular de cómo garantizar que no se afecte el servicio eléctrico en Puerto Rico. Porque lo que no queremos es que se interrumpa ese servicio más allá de lo que hemos vivido en épocas recientes. Así que ya eso lo veremos sobre la marcha. Es parte, obviamente, de la campaña electoral, y los candidatos están haciendo sus propuestas y el pueblo será el que las compara y decide cuál es la mejor”, agregó.

Por otro lado, dejó claro que, independientemente de lo que vaya a ocurrir en el futuro con la empresa a cargo de operar los componentes de transmisión y distribución del sistema eléctrico de la Isla, “mientras yo sea gobernador, LUMA tiene que cumplir su cometido, tiene que continuar acelerando el proceso de las obras de reconstrucción de la red con los fondos federales que tiene disponible”.

“Ahora no estamos en transición. O sea, si LUMA pasara a estar en transición, entonces cambia su rol. Es un rol entonces de meramente mantener la operación en curso hasta que llega el sustituto, y ahí sí se paralizan las obras de reconstrucción. Pero no estamos ahí. Yo estoy insistiendo en que esas obras de reconstrucción de la red y en las plantas generatrices continúen, y mientras más rápido, mejor”, añadió.

Retomando los acontecido en la asamblea general del PNP, en cuanto al llamado de González Colón a populares que simpatizan con la idea de mantener la unión con los Estados Unidos de que voten bajo la Palma, Pierlusi consideró que “me parece acertado, porque estoy de acuerdo en que, hoy día, el único partido que garantiza la unión permanente con Estados Unidos, y que aspira a la igualdad que nos merecemos como ciudadanos americanos, es el Partido Nuevo Progresista”.

“No me sorprende”

Preguntado sobre el endoso del artista Residente a Juan Dalmau, el candidato de la Alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), sostuvo que “no me sorprende”, pero declinó hacer algún otro comentario.

No obstante, reiteró que “en esta elección hay un contraste claro entre los que quieren que Puerto Rico se separe de los Estados Unidos, los que realmente no valoran la relación que tiene Puerto Rico con Estados Unidos, incluyendo en momentos de emergencia, ¿quién viene a ayudarnos a levantarnos?, FEMA, el Departamento de Vivienda federal, la Administración de Carreteras de los Estados Unidos, el Cuerpo de Ingenieros. Nada de eso estaría disponible si Puerto Rico fuera un país independiente, o soberano. Si acaso, tendríamos unas ayudas por unos años, y eso no está garantizado tampoco, eso tendría que disponerlo el Congreso”.

“Así que, claro, los votantes están llamados a escoger, sí, entre dos visiones: la visión de Puerto Rico como parte de los Estados Unidos, con una relación fuerte, permanente con Estados Unidos; y otras que, se pueden respetar, pero no le convienen al pueblo de Puerto Rico”, afirmó.

Por otro lado, a preguntas sobre alegaciones de denuncias de empleados de agencias del gobierno que dicen haber asistido a la convención porque les pagaron el día y porque tenían temor de perder sus empleos, el gobernador aseguró no tener “conocimiento alguno de que eso haya ocurrido”.

“Obviamente, los fondos públicos no son fondos para ser utilizados para procesos eleccionarios o relacionados a campañas eleccionarias. Pero no me consta que eso haya sido así”, afirmó.

“Habrá que ver si eso redunda o termina en querellas que se presentan. Siempre mi posición como gobernador ha sido que si se presenta una querella y se ve que tiene algo de fundamento, pues que se evalúe, se investigue, y eso lo hacemos con todas las posibles irregularidades”.

“Pero no puedo abundar, porque no me consta que haya ocurrido”, reiteró.