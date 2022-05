Caridad Pierluisi defendió este jueves el que no tenga que rendir informes a la Oficina de Ética Gubernamental, al aludir a que no está a cargo del manejo de nada que implique aspectos financieros como administradora de la Oficina del Gobernador.

Mientras, su hermano, el primer ejecutivo Pedro Pierluisi, dejó en el tintero si vetaría o firmaría a medida legislativa que se propone para que todo pariente de un gobernante que esté asignado a alguna oficina rinda informes éticos.

Se espera que la pieza legislativa sea llevada a votación hoy, jueves, durante la sesión de la Cámara de Representantes, informó el presidente de la Comisión de lo Jurídico, Orlando Aponte Rosario, a la emisora Radio Isla 1320.

En un aparte con la prensa, durante un evento realizado en el Antiguo Casino de Puerto Rico, en el Viejo San Juan, Caridad Pierluisi explicó que cuando asumió el cargo se realizó una consulta ética. En la misma se le informó que no tenía que rendir informes sobre sus finanzas personales.

“Queríamos estar seguro de que hacíamos las cosas bien y la realidad es que la posición que yo ocupo no, no necesita hacer, rendir nada a Ética. Pero, no me corresponde a mí decidirlo”, sostuvo

Explicó que “la gente que tienen que rendir informes de ética son la gente que tienen a su cargo, por ejemplo, cuando tienen que hacer RFP, cuando tienen que otorgar contratos, que bregan con fondos”.

Rechazó hacer estos informes de manera voluntaria, ya que a su entender “no tengo por qué hacerlo”. Pero, aludió a que si la ley cambia, sí sometería los informes.

No obstante, la funcionaria señaló que, en la actualidad, como administradora de la Oficina del Gobernador no está asociada a nada que tenga que ver con fondos, compras o aspectos financieros que le requieran presentar sus finanzas personales a Ética Gubernamental. Dijo que se dedica a aspectos administrativos de personal en La Fortaleza, que el gobernador tenga al día toda la información pertinente a la hora de tomar decisiones y a llevar puntualmente su agenda diaria para evitar que llegue retrasado a algún evento.

El gobernador, por su parte, comentó que esperará a que la medida llegue a su despacho para tomar una determinación sobre su futuro. Es que, si es aprobada en la Legislatura, necesitaría su firma para convertirse en ley.

“Yo no conozco los detalles del proyecto”, expuso. “Yo tendría que evaluar el proyecto a ver si es razonable, prudente”.

También expuso que, a su entender, no se debe legislar solo para impactar a una persona en particular, como ocurriría con la medida propuesta.

“Usualmente, tú legislas a base de una situación y lo tienes que justificar. O sea, yo lo que sí puedo constatar es que ella ha cumplido con todas las exigencias y requerimiento que hizo la Oficina de Ética Gubernamental. Eso es lo que puedo decir. Si cambian esos requerimientos o esas regulaciones, si cambian la ley, pues también yo estoy seguro que va a cumplir eso”, precisó el gobernador.