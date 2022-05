En la saga que se ha desatado desde que su amigo Joseph Fuentes Fernández aceptó ante las autoridades federales haber cometidos ilegalidades en el manejo del Comité de Acción Política (PAC) Salvemos a Puerto Rico, Inc., que hacía campaña a su favor, el gobernador Pedro Pierluisi puso este jueves las manos sobre el fuego y hasta llegó a jurar en nombre de Dios de que nadie de su comité estuvo implicado en las irregularidades cometidas.

Mientras, su hermana Caridad Pierluisi rompió el silencio para defender a su esposo, Andrés Guillemard, quien ha sido implicado en la controversia. Se alega que fue identificado en el pliego acusatorio de Fuentes Fernandez como el individuo A.

Ambos, en declaraciones por separados realizadas en el Antiguo Casino de Puerto Rico, localizado en el Viejo San Juan, aludieron a que la campaña a la gobernación que se realizó en el 2020 para que Pierluisi lograra el cargo no coordinó ningún donativo o evento para beneficiarse o beneficiar a algún donante del PAC.

El primer ejecutivo lució molesto cuando afirmó lo siguiente: “Cuántas veces lo voy a tener que decir que eso no ocurrió”.

En el punto más álgido, señaló que “yo respondo por mi comité y todos los que trabajaron en mi comité, incluyendo a mi cuñado (Guillermard)… Pongo las manos en el fuego por mi comité y todos los que trabajaron en mi comité. No coordinaron con PAC alguno, incluyendo ese PAC. Y por cierto, esas querellas (que le radicaron a su comité por supuestamente estar asociados a Salvemos a Puerto Rico) no prosperaron. ¿Saben por qué? Porque no se coordinó. Así que este asunto para mí está finiquitado”.

También llegó a decir: “Esto lo voy a decir otra vez y lo he dicho durante toda mi trayectoria política. No existe donante a una campaña mía que haya recibido una gestión oficial como resultado de esa donación. Nunca, nunca jamás. Todos los que han estado envueltos en los procesos de recaudo de mis campañas saben que la regla inquebrantable y mi posición firme de siempre es que no puede haber un donativo a cambio de una gestión oficial de mi parte. Y eso ha sido así. También pongo la mano en el fuego en cuanto a que eso es así y siempre será así”.

Luego, Pierluisi aceptó que se han dado casos “inverosímiles” de corrupción en el país, de los cuales dijo no hay inmunidad ni de las autoridades federales o estatales. Pero, se desligó de que su equipo esté asociado, sobre todo a las ilegalidades del PAC en controversia.

“Lo que yo les estoy diciendo y lo voy a decir en cualquier foro, ante Dios y ante Dios, no, que no se coordinó. O sea, que por más que insistan van a acabar en el mismo sitio”, expresó.

Su hermana, entretanto, también se dedicó a rechazar toda implicación en las ilegalidades imputadas a Fuentes Fernández.

“Nunca se ha hecho ninguna coordinación de la campaña con ese PAC o cualquier otro PAC”, indicó a la prensa, al aludir a que ayer, miércoles, no quiso hablar del tema para no empañar la inauguración de un hotel en Isla Verde a la que acudió junto a su hermano.

“Yo sé que no hubo ninguna coordinación, nadie de la campaña. Yo te puedo decir que nadie de la campaña, incluyéndome a mí o cualquier persona que haya estado vinculada dentro de la campaña, hizo una coordinación con ese PAC”, añadió Caridad Pierluisi, quien fue la directora de campaña a la gobernación de su hermano.

Fuentes Fernández se declaró culpable el pasado 5 de mayo por ocultar a la Comisión Federal de Elecciones de dónde provenían cientos de miles de dólares depositados en dos organizaciones fantasmas que hacían donaciones al Comité Acción Política (PAC) Salvemos a Puerto Rico, Inc.

El PAC hizo campaña en contra de los opositores del gobernador Pierluisi durante la primaria y las elecciones generales del 2020.

Según han aludido los Pierluisi, si algún miembro del equipo de su campaña hubiese coordinado esas gestiones habrían cometido un acto ilegal.

“La ley federal y estatal lo que prohíbe es coordinación electoral entre un comité de campaña y un PAC”, estipuló el gobernador.