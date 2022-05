El gobernador Pedro Pierluisi rechazó este miércoles que su cuñado, Andrés Guillemard, o cualquier otro miembro de su campaña política esté implicado en las irregularidades achacadas al presidente del Comité de Acción Política (PAC) Salvemos a Puerto Rico, Inc., Joseph Fuentes Fernández, quien aceptó ante las autoridades federales ocultar la fuente del dinero recibido y depositarlos en corporaciones fantasmas que hacían donaciones al PAC.

Su hermana y esposa de Guillemard, Caridad Pierluisi, prefirió, por su parte, guardar silencio.

Fue hace una semana que se dio a conocer que uno de los mejores amigos del gobernador había sido implicado en una violación a leyes electorales federales para hacer campaña en contra de los opositores de Pierluisi. Este, de hecho, llegó a un acuerdo de culpabilidad.

Se ha alegado que Guillemard se menciona en el pliego acusatorio en contra Fuentes Fernández como uno de los individuos implicados y a los que se le da por nombre una letra para no divulgar su identidad.

“No sé quién lo implica”, sentenció el mandatario.

La semana pasada ya Pierluisi se había expresado de la controversia para distanciarse de las ilegalidades. Pero, ante la mención de su cuñado, reiteró que nadie de su campaña estuvo implicado en este caso. Lo hizo al establecer que “ni él ni nadie” participó de ninguna transacción o preparación de campaña del PAC.

“Cuando yo digo que no hubo coordinación de mi comité, eso le aplica a todos los que tenían cualquier rol en mi comité de campaña, incluyéndolo a él (Guillemard)”, puntualizó.

Según explicó Pierluisi, su campaña fue investigada en el pasado por querellas que se le impusieron referentes al mencionado PAC y no se encontró irregularidad.

“Como ya he expresado anteriormente, la ley tanto federal como estatal, lo que prohíbe es que haya cualquier tipo de coordinación de las actividades electorales de mi comité de campaña y cualquier PAC. Y en mi caso, como ya he dicho en repetidas ocasiones, mi comité no coordinó sus actividades electorales con ese PAC o cualquier otro PAC. Esto fue objeto de querellas tanto ante la Comisión Federal de Elecciones como la Oficina del Contralor Electoral en Puerto Rico. Y esas querellas no prosperaron, porque no hubo tal coordinación”, puntualizó a preguntas de Primera Hora.

Añadió que “en cuanto a las actividades del PAC en cuestión, ya las autoridades federales expresaron al más alto nivel el delito que se cometió, que fue el de proveer información falsa a la Comisión Federal de Elecciones, y se está procesando. Así que eso es lo que puedo decir”.

Por otro lado, el mandatario alegó que ninguno de los donantes del PAC, bajo el esquema ilegal, recibió contratos en su gobierno por el mero hecho de haber realizado tal aportación. Lo hizo cuando se le cuestionó sobre Marc Tacher, quien se alega hizo una donación de $200,000 a la entidad y 15 días más tarde logró un contrato para manejar los seguros de la Autoridad de Energía Eléctrica, bajo la empresa Essential Insurance Services.

Pierluisi aludió a que “nadie que ha donado a cualquiera de mis campañas lo hizo con la expectativa de recibir algo a cambio. Si tuvo esa expectativa, estaba errada, muy equivocada, porque yo jamás voy a permitir eso y no va a suceder”.

Dijo que los donativos al PAC y el contrato se realizaron ante de llegar a la gobernación, por lo que no pudo estar ligado a que Tacher lograra un contrato.

“Pero, de todas maneras, vuelvo y digo, para todo donante que yo tuve en mi comité de campaña, es claro que no van a recibir nada a cambio por ese donativo. Y en cuanto a los donantes que pudo haber tenido ese superpac, pues lo mismo aplica, porque yo no me presto para ese tipo de situación, jamás. A mí nadie, ni tan siquiera se ha atrevido insinuar el que yo le dé algo a cambio por un donativo. Jamás y nadie se ha atrevido ni a hacerlo, porque yo no, no propició eso en lo más mínimo. Y he dicho muchas veces, no es la primera vez, durante toda mi trayectoria política, yo he dejado esto bien claro en el récord público y privado”, puntualizó el gobernador.

Por último, Pierluisi negó que haya consultado a un abogado con relación al caso federal del PAC o que haya sido citado para alguna entrevista relacionado a la ilegalidad por la que su amigo aceptó culpa.