El abogado contributivo y contable Ángel Marzán Santiago cuestionó este jueves las conclusiones del Departamento de Hacienda en la investigación sobre las planillas de la representante Mariana Nogales Molinelli, su madre y la corporación de bienes raíces Ocean Front Villas.

El testigo, que ofrece sus declaraciones en la vista de causa para arresto en alzada como parte de la prueba de la defensa, aseguró que las conclusiones del perito de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OFEI), el exsecretario de Hacienda Manuel Díaz Saldaña, sobre que las planillas eran “falsas y fraudulentas” están basadas en “hechos insuficientes”.

“Esas conclusiones para los tres imputados son erróneas y completamente especulativas”, dijo Marzán Santiago, ante las preguntas del licenciado José Andreu Fuentes.

No obstante, admitió en el contrainterrogatorio, a cargo del fiscal especial Ramón Mendoza, que no había entrevistado al contador público autorizado (CPA) que había realizado un estado financiero de la representante, que indicaba que tenía dos propiedades bajo su nombre, pero que eran administradas por una “tercera parte”.

Marzán Santiago señaló habría sido un error del contable, pues no había solicitado mayor información de los términos del acuerdo de administración. El testigo llegó a su conclusión luego de ver unos intercambios de correo electrónico entre el CPA y Nogales Molinelli, no comunicándose directamente con el contador.

Al salir de la sala, el fiscal Mendoza sostuvo, a preguntas de este medio, “habían informaciones que él tampoco las tenía para hacer su análisis”. Sin embargo, al cuestionársele qué pensaba sobre que Hacienda no tenía la información completa, respondió: “entiendo que el Departamento de Hacienda tenía información más que suficiente, y no voy a entrar sobre porque no puedo entrar en detalles de la prueba que nos queda por presentar”.

La vista de Regla 6 en alzada se ve desde octubre, cuando se volvieron a someter 24 cargos contra la legisladora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), 17 contra su madre, Rita Molinelli Freytes y otros 10 contra Ocean Front Villas.

Las denuncias están relacionadas con una supuesta omisión en los informes que Nogales Molinelli presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y con una aparente evasión contributiva.

El licenciado Andreu, por su parte, defendió al perito al decir que el peso de la prueba la tiene que tener el Ministerio Público y que era Hacienda la que debía tener la información para la investigación contributiva criminal, que realizó a petición de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei).

“El hecho que usted no hable con alguien personalmente, no quiere decir que no tenga los documentos que preparó esa persona y la correspondencia que se utilizó”, añadió.

Mientras, referente a la opinión del Marzán Santiago dijo que “lo que está diciendo es sencillo, que la investigación que hizo el Departamento de Hacienda no estaba completa porque faltaron una serie de cosas. Eso no quiere decir que mi cliente tenga que hacer la misma labor, ni probar nada”.

Marzán Santiago reafirmó que la metodología de investigación indirecta que se empleó por los auditores de Hacienda fue incorrecta, pues solo se puede utilizar cuando no hay libros de contabilidad o cuando los contribuyentes se acogen a su derecho de no incriminarse. Mientras, mencionó que el análisis de 15 planillas -cinco por cada imputada- conllevaría, al menos, un año de auditoría, no algunos meses, como esta investigación.

Tanto a preguntas del fiscal como del abogado de defensa, el testigo afirmó que había encontrado ciertos errores en las planillas de Molinelli Freytes y de Ocean Front Villas, incluyendo uno por no haber reclamado una exención contributiva de ingresos por concepto de rentas, otorgada bajo la Ley 132-2010.

Según Marzán Santiago, estas no se habían realizado porque el contable que realizó las planillas desconocía de estas exenciones, lo que provocó que la madre de la representante hiciera unos pagos de contribuciones por ingresos que estaban exentos.

“Eso no cambia nada porque una cosa es la ley sustantiva que establece que ese ingreso no hay que pagar contribuciones sobre él y otra cosa no es haber hecho el procedimiento. Esto es sencillo, lo que Hacienda debió haberle dicho era, como a todos nosotros, que arregle este error. El error fue a favor del estado”, indicó Andreu Fuentes, ante las preguntas de este medio.

Añadió que “no puede ser un fraude” pagar por ingresos que no tenía que era exentos.

La vista de Regla 6 en alzada se reanudará el 20 de diciembre, a partir de las 9:00 a.m., cuando se retomará en contrainterrogatorio a Marzán Santiago.

La fecha coincide con el periodo de radicación de candidaturas ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Cuestionada sobre si la vigencia del caso en su contra afectaba sus aspiraciones políticas, Nogales Molinelli descartó que el proceso manche su credibilidad y que estará radicando próximamente su candidatura para las elecciones generales de 2024. Aunque, no especificó si intentará revalidar a su escaño como representante por acumulación.

“Yo creo que parte de lo que el gobierno ha querido es querer intimidarme a mí, pero también tratar de intimidar a que otras personas honestas y que tienen esas capacidades de fiscalizar al gobierno o de proponer un mejor país no se atrevan a radicar porque piensan: mira lo que le hicieron a Mariana, es lo mismo que me pueden hacer a mí”, señaló.

La moción para ir en alzada se dio luego que la Opfei fallara en mostrar evidencia de la comisión de delitos para que se determinara causa para arresto en la primera vista, celebrada en mayo de este año, ante la jueza Iraida Rodríguez Castro.

En la vista inicial de Regla 6, la jueza Rodríguez Castro solo encontró causa en dos cargos por violación a los artículos 269 (perjurio) y 212 (falsedad ideológica) del Código Penal. Mientras, exoneró a Molinelli Freytes y a la corporación de bienes raíces.