El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) ordenó el archivo de la querella presentada por el exsecretario de la Gobernación, Francisco Domenech Fernández, contra el también exfuncionario Sebastián Negrón Reichard, quien estuvo al frente del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), al concluir que no había prueba que lo vinculara con los delitos alegados.

Domenech Fernández había acudido el pasado 18 de junio al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental para denunciar presuntas irregularidades en la concesión de incentivos económicos que habrían beneficiado con $74,111,000 a por lo menos cinco clientes del bufete Reichard & Escalera, cuyo socio principal y accionista es abuelo de Negrón Reichard.

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El exsecretario de la Gobernación alegaba que el entonces titular del DDEC había incurrido en al menos cinco cargos de corrupción por conflictos de interés.

Sin embargo, tras evaluar la investigación preliminar realizada por la fiscal Ana Paulina Cruz Vélez, el PFEI determinó que no existía evidencia suficiente para continuar con el caso. Según establece el comunicado, la pesquisa no encontró pruebas que conectaran a Negrón Reichard con la comisión de los delitos señalados.

“La proximidad entre su salida del bufete y su designacion no basta, por si sola, para sostener una infraccion penal”, señala el comunicado al referirse también a Ernesto J. Zayas García, quien fue director de la Oficina de Incentivos para Negocios (OIN) y había trabajado anteriormente para la firma de abogados.

La investigación comenzó el 8 de julio de 2026 y culminó el 16 de noviembre. Durante ese período, se entrevistaron testigos, se tomaron declaraciones juradas y se examinaron documentos relacionados con la concesión de incentivos económicos, contratos y decretos de exención contributiva.

Finalmente, el Panel concluyó que la prueba recopilada no cumplía con el estándar de causa probable necesario para iniciar un proceso penal. Tampoco encontró fundamentos para referir el asunto a la Oficina de Ética Gubernamental, por lo que ordenó el archivo de la querella.