Así describió este jueves el candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático, Aníbal Acevedo Vilá, la percepción que le causó su contrincante por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y actual comisionada, Jenniffer González, cuando lo atacaba durante el controvertible debate.

“Ayer, básicamente, destilaba odio”, añadió el también exgobernador, al describir el álgido momento que atravesó luego de que supuestamente González atacara a su familia y él se defendiera.

González le ripostó a Acevedo Vilá, al estipular que “el papel de víctima no le queda”. Agregó que este todavía estaba afectado, porque no pudo convencer a los electores a base de mentiras.

“Me parece que está afectado, porque no había encontrado a alguien que le dijera las cosas de frente y yo no puedo destilar lo que no tengo en mi corazón. Así que el ladrón juzga por su condición”, afirmó.

Era la mirada de una persona desajustada" -Aníbal Acevedo Vilá

La comisionada alegó que ella pudo presentar propuestas y que lo que hizo fue defenderse de los ataques que recibía.

“Yo creo que el pueblo de Puerto Rico vio mi carácter de firmeza, de preparación, ideas por mi parte. Por la parte de él, la gente vio los mismo viejos estilos, las mismas mentiras y eso no funciona”, manifestó González.

Estas percepciones, ofrecidas a Primera Hora en entrevistas por separado, surgen luego de que González y Acevedo Vilá protagonizaron un intenso careo durante el debate transmitido por WAPA Televisión.

Durante el encuentro, Acevedo Vilá acusaba a la comisionada de mentir en su campaña política y ella le imputaba haber utilizado a su familia para “lavar dinero sucio”.

Acevedo Vilá culpa a la comisionada

El líder popular alegó que desde el inicio del debate “Jenniffer González empezó con el ataque. Llegó a utilizar la memoria de alguien que falleció, de Héctor Ferrer, con propósitos políticos”.

Señaló que en un principio la ignoró y comenzó a hablar de sus propuestas para incentivar que las farmacéuticas que establecieran en la Isla y de los problemas que ha confrontado González para que se le aprueben medidas en el Congreso, principalmente las relacionadas al status político.

“Cuando llegó el momento que ella se metió con mi familia, uno no puede quedarse callado y yo tuve que responderle con firmeza desenmascarar sus mentiras, desenmascarar su relación de amistad con Rosa Emilia Rodríguez”, manifestó.

“Ella pasó una raya que no se pasa y yo no se lo permito a ella ni a nadie”, agregó, al señalar que su esposa Pity Gándara había conversado con González para mediar en que no hubiese ataques familiares durante el debate.

Acevedo Vilá expresó que si la comisionada no hubiese hecho referencia a su familia no se hubiese sumido en el carreo que se formó.

“¿Por qué ella atacó de esa forma? Porque siente que está perdiendo las elecciones”, opinó el candidato del PPD.

De paso, argumentó que la disputa la “ganó el país, que vio a la verdadera Jenniffer González”.

González se defiende

Pero, para González fue Acevedo Vilá quien comenzó la disputa.

“Fui la única candidata que dio propuestas. El otro candidato fue con una agenda de confundir”, expresó.

Alegó que tuvo que usar los turnos de refutaciones para defenderse de los ataques que supuestamente le hacía Acevedo Vilá.

González, además, planteó que quien comenzó a traer el tema de la familia fue el popular y no ella.

“Quien trajo a su familia fue él y la utilizó nuevamente anoche como escudo político, cosa muy triste”, señaló.

Dijo que, en cambio, “yo estoy bien enfocada en cuáles son las ideas, las propuestas, los logros y lo que voy a hacer en el Congreso”. Por ellos, expuso que en el minuto que tenía de exposición dejó claro al pueblo cuáles son sus propuestas.

Por ello, entiende que, a pesar de la controversia, los electores pudieron comparar que está mejor preparada para continuar representando a Puerto Rico en Washington.

“Mira si denota su estilo que hace público mensajes de texto que ya tenía preparado. Por eso le dije que los hiciera públicos, porque eso evidencia mi disposición al trabajo, mi disposición al diálogo con el que sea. Él era invitado por el gobernador (Ricardo Rosselló) y así me conduje. Los textos lo que hacen en evidenciar que yo puedo trabajar fuera de líneas políticos partidista”, manifestó.

Mañana (hoy) en el podcast a las 8am, además de darles mis reacciones al debate, voy a leer y explicar en contexto de todos estos textos cuando Jenniffer necesitaba mi ayuda. A las 8am por mis redes sociales. https://t.co/zJ1AKe1i1j — Aníbal Acevedo Vilá (@anibalacevedo) October 29, 2020

Los mensajes de texto a los que hace referencia se suscitaron en el 2017, cuando Acevedo Vilá colaboró en un cabildeo en el Congreso federal.

“Creo que ninguno de sus ataques a mí funcionaron y que no estaba preparado para enfrentarse a la verdad”, opinó González.