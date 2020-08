Norma Burgos señala que la fecha de las elecciones 2020 hay que cambiarla, mientras Héctor Luis Acevedo opina en que hacerlo crearía incertidumbre. Sin embargo, ambos coinciden en que se tiene que enmendar la Ley Electoral y llegar a consensos entre los partidos de cara a las elecciones en noviembre.

“Las elecciones no pueden ser el 3 de noviembre porque hay unos procesos que se tienen que cumplir antes y no queda tiempo”, sostuvo Burgos, quien fuera comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) en entrevista en Noticentro.

No obstante, Acevedo, ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), opinó que no es recomendable “especular sobre la fecha porque eso crea incertidumbre. No hay tiempo que perder”. Indicó que lo que procede es ponerse de acuerdo y enmendar la Ley Electoral porque las máquinas no leen bien las papeletas, y el estatuto no prove para un vicepresidente, entre otros asuntos que habría que corregir.

Ambos conocedores del sistema electoral coincidieron en que la responsabilidad de tomar el liderato para lograr un consenso le corresponde a la gobernadora Wanda Vázquez. Si ella no lo hace, los presidentes de los partidos deben hacerlo, sostuvo Acevedo.

“Hay que buscar consenso esta semana para cumplir con Puerto Rico”, agregó el también expresidente del PPD.