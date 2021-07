Un llamado a no entrar a bañarse ni a navegar en los cuerpos de agua, principalmente en las playas del área sur y oeste, fue el que realizaron en la tarde de este viernes el comisionado interino de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Nino Correa, y el director de Seguridad Púlbica, Alexis Torres, ante el paso lejano del huracán Elsa al sur de Puerto Rico.

Es que las condiciones marítimas estarán peligrosas, con oleaje entre 10 a 14 pies, y la lluvia podría ocasionar golpes de agua en los ríos que pudieran poner en peligro la vida de las personas, insistieron los funcionarios en una conferencia de prensa realizada frente a la playa del Último Troley, en Ocean Park.

“No queremos a nadie en el agua, especialmente, en el área sur, porque van a notar un comportamiento bien peligroso en la costa sur y en la costa oeste de nuestra Isla. Así que queremos ser bien responsable en llevar ese mensaje, porque muchas familias están en el área de Ponce, en el área de Humacao, en Boquerón, en todas estas áreas que sabemos que las familias las visitan. Retoma tu plan familiar. Trata de hacer otras cosas. Pero, por favor, les pedimos que no se expongan al peligro que va a haber en estas costas, porque hasta para nosotros mismos se va a incrementar ese movimiento y va a causar momentos peligrosos en toda el área”, puntualizó Correa.

De hecho, el oleaje y la ventisca que se sentía en esta famosa playa de la zona metropolitana de San Juan fue utilizada como ejemplo por Correa a la hora de hacer su llamado público.

Elsa ha continuado fortaleciéndose en la tarde de hoy, viernes.

“Todos ustedes saben ya la trayectoria que trae este sistema Elsa, un huracán categoría 1. Basado en su traslación se va a mantener hacia el oeste. Pero, lo que nos preocupa y tiene que ver con nosotros es nuestras costas, especialmente, el área sur y oeste. A medida que se va moviendo, va a haber un incremento en el tiempo, donde también van a haber unas bandas de lluvia con vientos de hasta 35 millas nada más, que van a entrar y van a salir. Pero, lo más que nos preocupa es que siendo un fin de semana largo, sabemos que hay muchas familias que dentro de su plan familiar toma en consideración visitar alguna playa, especialmente, en el área sur y en ese sentido queremos llevar un mensaje. Ustedes pueden observar aquí que, siendo el área norte, como quiera el mar está bien picado”, reiteró el comisionado.

Correa llegó a decir que si fuese posible les ponía un candado a las playas. Sin embargo, esta no es la realidad. Ni si quiera las autoridades tienen la potestad de arrestar a las personas que arriesgan su vida en medio de estos sistemas atmosféricos.

Torres, por su parte, insistió en que deben insistir en la prevención, sobre todo, al ser un fin de semana largo con motivo de la celebración de la Independencia de los Estados Unidos (4 de julio).

“Nosotros buscamos la manera de llevar el mensaje. Obviamente, yo no puedo arrestar a una persona por que le digamos no entres al agua. Siempre y cuando se incumpla la ley, lo vamos a hacer (arrestar). Pero, no necesariamente por decirle que no entre al agua. No obstante, queremos recalcarles, verdad, que las condiciones marítimas no van a estar de la mejor manera y mirando de esa línea, queremos prevenir situaciones lamentables”, puntualizó el secretario de Seguridad Pública.

Pese a que no pueden realizarse arrestos, la Guardia Costera de los Estados Unidos sí puede emitir multas contra las embarcaciones que salen de puerto conociendo los peligros del mar y luego tienen que socorrer. Correa señaló que pueden ser muy onerosas.

No obstante, hasta el momento la Guardia Costera no ha cerrado los puertos.

Se ha mantenido la alerta portuaria X- Ray, emitida ayer, jueves, la cual permite las operaciones con normalidad.

El portavoz de prensa de la agencia federal, Ricardo Castrodad, dijo a Primera Hora que “todas las personas deben estar bien pendiente a los avisos de embarca pequeñas, porque puede presentar condiciones retantes en el mar y pueden ser peligroso”.

En cuanto a lo susceptible que se encuentra la zona suroeste, afectada por los temblores, Correa señaló que no se le tiene que dar un trato especial, ya que el paso de Elsa por el mar Caribe generaría igual peligro para toda la zona costera.

“Se trata de que todo se convierte en un área de peligro. Aunque no tenemos un sistema que nos va a afectar. Sí las condiciones marítimas nos van a afectar”, puntualizó, al exponer que esta mañana se han reportado otros sismos en el sur.

Por otro lado, el comisionado de Nmead informó que en horas de la madrugada de este viernes se le llevó equipo de emergencias a las islas municipios de Vieques y Culebra.

Además, los funcionarios señalaron que ningún alcalde ha solicitado la apertura de refugios. Tampoco se ha activado el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). Sin embargo, Torres informó que están alertas por si ocurre algún cambio en las condiciones del tiempo y tienen que ajustar la respuesta de emergencia.

El comisionado de Manejo de Emergencia destacó, por su parte, que todo el personal de la agencia está activo para actuar.

“No nos hemos parado, no nos hemos detenido, no nos vamos a detener y, en el momento que tengamos que reaccionar, lo vamos a hacer conforme a las situaciones que la misma emergencia pueda provocar”, sostuvo.