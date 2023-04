El gobernador Pedro Pierluisi compartió esta tarde la frustración de los miembros de la Asociación de Alcaldes, quienes volvieron a reclamar que los servicios esenciales municipales desaparecerán una vez se agoten los fondos del Fondo de Equiparación, según dicta el Plan Fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Y es que Pierluisi indicó que, pese a sus recomendaciones al ente financiero para que se estableciera un fondo para servicios esenciales municipales de hasta $150 millones (provenientes del superávit del Gobierno), la Junta rechazó esa sugerencia y, contrariamente, dijo que tendría flexibilidad en cuanto al uso de unos $300 millones que podría considerar como asistencia para los municipios.

“El detalle, aunque a mí no me agrada, va a quedar en manos de la Junta, porque la Junta es la que tiene la última palabra en el uso de esos $300 millones. He puedo recomendar, pero al Junta puede acoger o no mi recomendación. Es lamentable la situación. Esa quiebra que tuvimos causó la creación de esa Junta. Ahora, voy a decir algo, sus días están contados”, comentó al recalcar que, los presupuestos balanceados del año pasado y de este y el estado financiero auditado será evidencia suficiente para no necesitar más de la Junta.

“Los días de esta Junta están contados”, repitió.

En conferencia de prensa que se celebró ayer, el presidente de la Asociación, Luis Javier Hernández Ortiz, pronosticó que 41 municipios están en riesgo de quedar inoperantes si no se establece alguna fuente monetaria equitativa al Fondo de Equiparación, pues servicios de salud, seguridad, manejo de emergencias y mantenimiento, entre un sinnúmero de otros servicios esenciales no se podrán ofrecer desde los ayuntamientos. Añadiendo a esto, el también alcalde de Villalba advirtió que muchos empleados tendrían que ser cesanteados.

“Yo voy a estar ahí por los municipios. Vamos a dar la batalla por los municipios, pero yo no puedo hablar por la Junta. Si fuera por mí, yo hubiera aprobado el fondo para los servicios esenciales municipales de $150 millones que (propusieron) tanto los alcaldes como yo. Lamentablemente, la Junta no ha acogido nuestra propuesta y, en vez, ha separado $300 millones y ha dicho que pudiera considerar (como) asistencia de municipios utilizando ese pote de fondos”, reiteró el Primer Ejecutivo.

Pierluisi, además, repitió que siempre “ha estado ahí” por los alcaldes y alcaldesas, recordando que ha instado a varias agencias a entablar convenios de colaboración con los municipios, por lo que “no pude existir alcalde o alcaldesa, a menos que tenga motivos ulteriores, para decir que yo no he estado ahí por los alcaldes y alcaldesas. El que diga que yo no he estado por los alcaldes o alcaldesas le está faltando a la verdad y lo que está es cayendo en la política más bajuna que pueda existir”.

“Es una prioridad para mí administración asistir a los municipios. Los alcaldes lo saben. Cuando hay un alcalde que viene a nosotros diciendo que no tiene ni para pagar la nómina a su personal, ahí entramos nosotros a ayudar y hacemos las gestiones que tenemos que hacer con quien sea para salvar a la situación y lo seguiremos haciendo. No es lo ideal, porque lo ideal sería tener el fondo que reclamamos. Yo también pedí para los municipios para que no se les exija el pareo en el programa de Medicaid y la Junta no le dio paso a mi solicitud”, comentó.

El Fondo de Equiparación proveía fondos a los municipios para servicios esenciales. En un momento dado, sumaba a $350 millones, pero la Junta ha reducido esa cantidad hasta la suma actual de $44 millones, que expira al cierre del año fiscal, el 30 de junio, y no se renovará.

Ante la petición de Hernández Ortiz de sostener una reunión de emergencia con Pierluisi para que explique el plan de acción que se tomará después del 30 de junio, el secretario de Estado, Omar Marrero; la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales; y el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Juan Carlos Blanco Urrutia; se reunirán con los miembros de la Asociación de Alcaldes, así como los de la Federación de Alcaldes.