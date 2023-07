En el marco del 166 natalicio del “Padre de la Estadidad”, José Celso Barbosa, el gobernador Pedro Pierluisi afirmó este jueves que todavía se requiere educar aún más a los congresistas republicanos sobre lo que representaría Puerto Rico como un estado de la nación estadounidenses para alcanzar esa igualdad por la que tanto Barbosa como su Partido Nuevo Progresista (PNP) han luchado.

“Yo admito o reconozco que en las filas republicanas hay desconocimiento. Piensan que el puertorriqueño, pues todos los puertorriqueños se van a identificar con el Partido Demócrata en su momento y eso no es correcto. Tenemos que educarlos, porque en Puerto Rico hay gente conservadora, hay gente liberal, hay gente moderada. Aquí tenemos de todo, igual que la nación americana. En ese sentido, yo reconozco que esa es la objeción, aunque no lo verbalizan, que tienen muchos en las filas republicanas en el Congreso”, sentenció, tras participar del evento oficial en honor a Barbosa, realizado en el Antiguo Casino de Puerto Rico.

Más, sin embargo, Pierluisi no pierde la esperanza en que pronto Puerto Rico alcance la estadidad. Dijo que cifra sus expectativas en que en las próximas elecciones el Partido Demócrata logre prevalecer en las elecciones generales de los Estados Unidos.

“Mi expectativa es que luego de las próximas elecciones, los congresistas demócratas tengan control de la agenda, no sólo en el Senado, sino también en la Cámara. Y, cuando eso suceda, vamos a estar en una posición idónea para lograr nuestra meta, que es la igualdad que queremos para todos los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico”, precisó.

Pese a estas barreras, el mandatario expuso que los estadistas continuarán en su “lucha permanente” hasta alcanzar la igualdad, aun cuando signifique “un trabajo duro”.

Aludió a que los estadistas en Puerto Rico representan la mayoría. Pero, reconoció que es en la capital federal, donde tienen que ganar la batalla.

“En Washington tuvimos un logro increíble en el pasado Congreso en la Cámara Federal. Y, ahora, estamos concentrados principalmente en el Senado para seguir adelantando la causa”, indicó Pierluisi.

En la actualidad, los esfuerzos que realiza como primer ejecutivo para promover una consulta de status avalada por el Congreso se centra en unos 15 senadores federales. Aun así, indicó que hay otros funcionarios, como la comisionada Jenniffer González, y los delegados de la estadidad que también han delineado planes de trabajo para conseguir encaminar una solución al centenario problema de status.

“Así que, es una cosa colectiva y la estamos trabajando como es, o sea, como debe ser”, puntualizó.

Cabe destacar que en su mensaje de ocasión, Pierluisi aprovechó para criticar al liderato del Partido Popular Democrático, quienes el pasado martes celebraron el Día de la Constitución.

“Parece mentira que a estas alturas, en el siglo 21, estemos oyendo líderes políticos ofreciendo ideas viejas y propuestas irreales para seguir tratando de darle vida al status territorial colonial que limita nuestro progreso y nuestra democracia. Me conforta el hecho de que nuestra gente está clara, sabe lo que quiere y cada día más valora la igualdad”, manifestó.

A la prensa, explicó que su comentario estuvo relacionado a que “todo lo que están proponiendo son cosas que se han propuesto en el pasado, hasta décadas atrás. Nunca han recibido apoyo en el Congreso. Son propuestas irreales, son propuestas fantasiosas”.

De inmediato, pasó e explicar las propuestas que dice impulsa su oposición.

“El famoso ‘pacto’ que nunca tuvimos, porque si uno lee la Constitución habla en la naturaleza de un pacto, pero se le dijo al más alto nivel del gobierno federal en repetidas ocasiones, tanto presidentes como líderes del Congreso han dicho, que no hubo tal pacto bilateral como cuestión de derecho estadounidense. Eso no es posible. Los tratados son unilaterales, los tratados del gobierno de los Estados Unidos, los pactos del gobierno de Estados Unidos son unilaterales, en el sentido que una de las dos partes puede básicamente salirse del tratado o pacto. Yo lo digo como un ejemplo”, sostuvo.

Añadió que “también está la solicitud de que aquí podamos decidir si las leyes federales aplican o no. Es irrisoria. Eso también, eso lo están planteando desde antaño y en el Congreso eso no se va a permitir, porque ningún estado tiene ese poder. ¿Cómo va a ser posible que de dentro de la Constitución de Estados Unidos se le permita a un territorio tener ese poder, cuando la propia Constitución dice que los territorios están sujetos a los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos? No he mencionado el Tribunal Supremo que en repetidas ocasiones ha dicho que nos podemos llamar como queramos llamarnos, se puede llamar el territorio como Estado Libre Asociado, y no deja de ser territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Basta ya de ese status indigno, de ese status inferior, de ese status que causa que todo el tiempo estamos yendo al Congreso a reclamar trato igual”.

Pierluisi aludió que ese status territorial ha limitado a tal grado a Puerto Rico, que no se puede votar por el presidente de Estados Unidos ni hay igualdad en los fondos federales que se distribuyen.

“Este status nos está limitando el progreso y básicamente nos priva de una democracia plena”, concluyó el gobernador.