Entre 24 a 48 horas el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunciará restricciones adicionales para contrarrestar el avance de contagios de COVID-19 en la isla, esto en momentos en que la tasa de positividad en la isla aumenta a 13% y la variante Ómicron parece ganar terreno en el archipiélago.

El Primer Ejecutivo anticipó que las medidas que anunciará próximamente están atadas a los aeropuertos, a las barras y restaurantes.

“Estoy muy pendiente al aeropuerto y estoy muy pendiente también a los establecimientos donde se ingieren bebidas o alimentos. Con eso ya tiene un anticipo. Esos son los que yo estoy velando particularmente. Es decir, el aeropuerto, si puedo tomar medidas adicionales que sean legales y constitucionales las voy a tomar. Por otro lado , en cuanto a los establecimientos comerciales donde se ingieren bebidas alcohólicas y se consumen alimentos, ahí también estoy pendiente de eso y puede ser que vengan cambios”, expresó en un aparte con la prensa luego de participar de la graduación de 150 cadetes de la Academia del Negociado del Cuerpo de Bomberos.

Pierluisi adelantó que las nuevas medidas se están conceptualizando y las estaría anunciando “en cuestión de uno o dos días”.

Precisó que las recomendaciones de la Coalición Científica -las cuales se harían públicas por el organismo este lunes- también están bajo su consideración.

En PR todavía hay sobre 150,000 mayores de 60 sin vacunación completa. Los casos entre estos están empezando a subir. En noviembre 26 se detectaban menos de 5 casos al día. Hoy van por 20. De seguir este patrón veremos crecimiento en hospitalizaciones y muertes en pocas semanas. pic.twitter.com/DB2dyaOMv9 — Rafael Irizarry (@rafalab) December 20, 2021

“Siempre tomo en consideración las recomendaciones de la Coalición Científica, también estoy muy pendiente de las guías de los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades). Como dije, voy a estar tomando medidas adicionales y las voy a estar anunciando según se formulen. Pero vienen medidas adicionales, eso lo puedo garantizar. Ya atendimos las actividades multitudinarias con la acción que tomé ayer, en la orden ejecutiva esas están atendidas, hay otras medidas que podemos tomar y estamos considerándolas”, expresó.

Por ejemplo, dijo que en el caso del aeropuerto se evalúa un plan similar al que se implantó en Hawaii, donde se exigía hasta hace poco una prueba negativa de COVID-19 a todos los pasajeros de vuelos domésticos. “Es una de las cosas que estamos evaluando”, expresó.

Ayer el gobernador anunció que firmó una nueva orden ejecutiva en la que se exige evidencia de vacunación y prueba negativa (PCR o antígenos) realizada a 48 horas o menos antes del evento, a todos los asistentes a actividades multitudinarias en espacios cerrados o abiertos -entiéndase teatros, anfiteatros, estadios, coliseos, centros de convenciones y de actividades. La orden entra en vigor el 22 de diciembre y es cónsona con lo que había sugerido durante el fin de semana la Epidemióloga del Estado. Asimismo, el Primer Ejecutivo dijo que toda actividad multitudinaria en exterior y que propicie aglomeración de más de 500 personas debe ser coordinada con el Departamento de Salud para establecer protocolos entre los presentes.

“Con esas medidas no debe haber número significativo de contagios porque nos estamos asegurando que los que asistan no solo estén vacunados, sino que también no tiene el virus. Siempre pueden haber excepciones pero serán los menos”, acotó el mandatario.

Pierluisi sostuvo que junto al personal del Departamento de Salud se mantiene vigilante del ritmo que lleva la pandemia en la isla, particularmente, los hospitales. Este lunes la cifra de hospitalizaciones se mantenía estable, con 53 adultos ingresados y 10 pediátricos. En agosto las cifras de ingresos sobrepasaron los 500 en algunos días.

“Los hospitales están totalmente bajo control. Si eso cambia yo reconsidero el estado del derecho actual en cuanto a la pandemia respecta”, puntualizó.

Asimismo, dijo que no descarta hacer obligatorio entre algunos sectores la vacuna de refuerzo, pero por este momento el llamado del gobierno es que las personas acudan voluntariamente a ponerse la dosis adicional.

En cuanto a una posible escasez de pruebas moleculares y de antígenos sostuvo que el secretario de Salud, Carlos Mellado, ha estado adquiriendo pruebas adicionales y la agencia está en espera de otras que se encargaron. Sin embargo, no pudo precisar cuántas pruebas hay disponibles en la isla. Acotó que esa es una pregunta que debe responder Mellado.

“Si hay o no suficientes pruebas tomaré cartas en ese asunto y hablaré con el secretario (Mellado) para estar seguro que no escatimamos... pero las pruebas es indispensable que sigamos haciéndolas”, aseguró

Pierluisi reconoció el repunte actual de casos. De hecho, este lunes la tasa de positividad se elevó a un 13% . Hace 10 días estaba en un 2%.

“Los que no se han puesto el refuerzo ahora es el momento”, reaccionó mencionando que esta es una medida de control y prevención.

De igual forma exhortó a la ciudadanía a que realizarse pruebas de detección del virus antes de acudir a alguna fiesta familiar en Navidad.

“No podemos controlar todo lo que ocurre en los hogares y en las actividades de poca concurrencia, pero me parece y me uno a llamado del secretario de Salud, en que lo que deben hacer en actividades familiares que vayan a acudir bastantes personas es que pidan que estén vacunados y también pídanles la prueba negativa”, sugirió.

Según datos del Departamento de Salud, en Puerto Rico el 74.2% de la población total está inoculada, mientras un 85.3% tiene al menos una dosis.

Mientras del total de personas vacunadas hay 1.2 millones que necesitan la dosis de refuerzo. De estas, 695,930 (18% de la población total) ya recibieron la dosis extra. Por lo tanto, hay 646,849 personas que deben acudir a buscar el llamado “booster”.

En cuanto a la población pediátrica que está en el grupo de 5 a 11 años se informó que 89,915 pacientes han sido vacunados, y de estos 51,505 tienen la serie completada. Esta población se estima en 220,000 personas. En Puerto Rico, los únicos que no está autorizados a vacunarse son los menores entre 0 a 4 años. Este grupo demográfico se estima en 117,482.

Según el bioestadístico Rafael Irizarry, profesor de la Universidad de Harvard y miembro de la Coalición Científica, en Puerto Rico todavía hay sobre 150,000 mayores de 60 años sin vacunación completa.

“Los casos entre estos están empezando a subir. En noviembre 26 se detectaban menos de 5 casos al día. Hoy van por 20. De seguir este patrón veremos crecimiento en hospitalizaciones y muertes en pocas semanas”, advirtió en su página de Twitter.