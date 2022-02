El gobernador Pedro Pierluisi apeló a la responsabilidad ciudadana para evitar desgracias al acudir a las playas que no son aptas para bañistas o cuyas condiciones atmosféricas eleven la peligrosidad de las corrientes marinas.

Destacó que la desaparición de un niño de 12 años tras ser arrastrado anoche por el fuerte oleaje en el área del Condado “es una tragedia cada vez que ocurre”.

“En cuestión de cuatro meses, estás hablando de 11 personas han perdido la vida en esa playa. Esa playa no es apta para bañistas, hay letreros en el área, pienso que hay que aumentar el número de los letreros. De igual manera, todos tenemos que poner de nuestra parte… los hoteles del área como el propio gobierno”, resaltó.

“Ese incidente pasó anoche, alrededor de las 8:00 y 9:00 de la noche, eso es todavía pues, peor. Así que lo que queremos es que no se bañen ahí. Es más, en estos días ha habido advertencias de que hay corrientes submarinas, de que el mar está peligroso de por sí. O sea, que, si está peligroso por todas partes, más aún en esa playa en particular que tiene letreros de que no se bañen”, advirtió.

Mencionó que la solución a largo plazo es el establecimiento de un arrecife de coral artificial desde Condado hasta Ocean Park y Punta Las Marías, tal como propone el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.

Esto para controlar la erosión costera en la zona, además de que esas playas puedan ser utilizadas tanto por turistas como por la ciudadanía.

“La solución a largo plazo ahí es apoyar como yo lo estoy haciendo, la propuesta del Cuerpo de Ingenieros para establecer un arrecife en el área que va a controlar esas mareas y va a ayudarnos también a controlar la erosión costera que hay en toda esa área. Todo ese litoral desde ese punto en Condado hasta Ocean Park y Punta Las Marías, puede beneficiarse grandemente de tener un coral artificial debajo del nivel del mar”, manifestó.

“El Cuerpo de Ingenieros lo ha propuesto. Yo estoy dándole seguimiento al proyecto, entiendo que hubo una oposición que tenía la empresa Claro por un cable submarino que pasa por el área ya ha sido subsanada o está en proceso de subsanarse. Esa es la solución a largo plazo, controlar esa marea, controlar esa erosión costera en el área y entonces, que esas playas se conviertan en aptas para bañarse porque ahora mismo, cada vez que se meten ahí están poniendo su vida en peligro”, agregó.

De otra parte, admitió que le sorprendió el incidente reportado en la playa Flamenco de Culebra donde un turista murió ahogado.

“El incidente que mencionas de Culebra llama la atención porque Flamenco es una playa tranquila por regla general. Pero eso me lleva a pensar que, precisamente estas corrientes submarinas que estamos teniendo están impactando hasta playas que normalmente son seguras como Flamenco”, acotó.

“Ese es un mensaje a la ciudadanía a que todos pongamos de nuestra parte para que estas tragedias no sigan ocurriendo”, reiteró.

En cuanto al emplazamiento del senador novoprogresista Henry Newman para que se coloquen salvavidas en estos lugares, el gobernador dijo que el proceso está adelantado y que el acuerdo no es solamente del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

“Entiendo que el personal quien lo va a proveer es la Compañía de Turismo y está en proceso de contratar a una entidad para que sea la que se ocupe. Otra vez, se dice que son salvavidas, pero la realidad es que tienen que ser personas que estén ahí para asegurarse que nadie se meta en el mar porque el mar no es seguro. Entiendo que el proceso está adelantado en la Compañía de Turismo”, manifestó.

“Ya DRNA tiene las torres en su poder, lo que falta es el personal. Así que le vamos a dar seguimiento. Pero esto es una cuestión de responsabilidad ciudadana de que todos pongamos de nuestra parte. A esas playas llegan turistas que se hospedan en los hoteles del área, llegan personas que residen en Puerto Rico porque son de libre acceso. Pero lo importante es llevar el mensaje, no son seguras. Esa área de Condado no es segura”, puntualizó.