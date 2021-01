A pesar de que está abierta la puerta del consenso que los tiempos ameritan y el electorado exige, el presidente entrante del Senado, José Luis Dalmau Santiago, afirmó hoy, lunes, que desde su mandato revisará el Código Electoral aprobado por la pasada administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) y atenderá el estatus políticos del país, una de las áreas donde el deseo de un acuerdo parece peligrar.

Mientras Dalmau Santiago no dejó claro cuál será el mecanismo que impulsará para definir el estatus de país, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, afirmó durante su mensaje ante los 27 senadores y senadoras que validará el resultado de la consulta celebrada el pasado 3 de noviembre, donde el estatus obtuvo el 52% de los votos.

“Reconozco que es un tema contencioso para muchos y su resolución nos apasiona a todos. Es importante que entendamos que, en este tema, al igual con la elección de cada uno de nosotros, nuestro pueblo se expresó claramente y eso me obliga moral y legalmente a hacer valer la voluntad de nuestra gente aquí y en Washington D.C.”, sostuvo el mandatario.

“Habrá iniciativas en las que tendremos diferencias, eso es normal. Yo me comprometo a tener la mayor apertura y deferencia antes cualquier iniciativa o proyecto, a buscar el consenso y el beneficio común y cuando no lo haya diferir con respeto siempre poniendo a Puerto Rico por encima de todo”, expresó Pierluisi.

El primer mandatario participó hoy de la sesión inaugural de la Asamblea legislativa, donde Dalmau Santiago fue elegido como el nuevo presidente del Senado con los 12 votos de la delegación del PPD, así como con el aval de la senadora del Proyecto Dignidad Joanne Rodríguez Veve y del senador independiente José Vargas Vidot.

La vicepresidencia será ocupada por la senadora del distrito de Ponce, Marially González Huertas.

Dalmau Santiago afirmó que, si bien “una mayoría relativa” de los electores votaron en favor de una opción en particular, lo cierto es que “quedan innumerables interrogantes sin contestar sobre las opciones que a bien tenga el pueblo de reclamar”. “Nos corresponde a nosotros exigir esas respuestas de Congreso de los Estados Unidos y encaminar acciones afirmativas”, expresó Dalmau Santiago durante su mensaje.

El expresidente del Senado y quien ahora asume la portavocía del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, subrayó que el mandato en las urnas fue uno claro en favor de la estadidad. “El mandato de la pluralidad, aquí están los resultados, lo hemos obedecido y lo aceptamos; y hay que obedecer también el reclamo para la igualdad plena de los puertorriqueños que somos ciudadanos americanos”, subrayó Rivera Schatz.

“Usted puede contar con nuestra ayuda en todo aquello que represente mejorar la salud, la educación y todos los asuntos que afectan la vida cotidiana”, aseguró el expresidente del Senado.

Por su parte, la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, sostuvo que toda iniciativa de estatus iniciada de forma “unilateral está condenada al fracaso”. “Quien pretenda ir solo o sola a Washington no hace otra cosa que convertirse en cómplice del sistema colonial que, alegadamente, todos queremos combatir”, afirmó.

Define su agenda

El presidente electo sostuvo que con la misma fuerza que serán aliados “en la agenda noble y buena para Puerto Rico” combatirá las injusticias, la desigualdad y el discrimen; no dejará pasar la “ineficiencia” en la prestación de servicios básicos y será implacable a la hora de combatir la corrupción. “Le daremos espacio suficiente para que sus agencias actúen, pero también exigiremos respuestas claras e impostergables cuando se trate de asuntos urgentes”, dijo al dirigirse a Pierluisi.

Entre esos asuntos urgentes, Dalmau Santiago destacó la atención al COVID-19, la carencia de un seguro médico que padecen sobre 250,000 puertorriqueños y las necesidades del programa de educación especial.

Su agenda, agregó, se dirige a lograr un gobierno responsable, un desarrollo sostenible, una sociedad saludable y educada, la custodia de los recursos naturales y el patrimonio cultural y un Puerto Rico de futuro. “Desde hoy todos compartimos la enorme responsabilidad de dirigir un país y mi deber como presidente de este Senado será asegurarme que se realice a la altura que el país espera y merece”, señaló.

Durante la ceremonia también se nombró como portavoz del PPD al senador Javier Aponte Dalmau. La portavocía alterna, por su parte, recayó en la figura de Gretchen Hau. Por el PNP, estas posiciones serán ocupadas por Rivera Schatz; y el senador Carmelo Ríos, respectivamente.

La portavocía del PIP la asumirá la senadora Santiago. Mientras que los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Ana Irma Rivera Lassen y Rafael Bernabe, asumirán la portavocía y portavocía alterna, respectivamente.

También harán los propio el senador independiente Vargas Vidot y su homóloga por el Proyecto Dignidad, Rodríguez Veve.

Es la primera vez que la mayoría de los escaños, 14 de 27, son ocupados por mujeres. “Con este hecho se reafirma el rol de la mujer no solo como fuerza principal de cambio social, sino como pioneras de una nueva realidad electoral que tuvo que esperar décadas, para subir un escalón de reivindicación generacional”, destacó Dalmau Santiago.

Aboga por su equipo de trabajo

El gobernador aprovechó la ocasión para solicitarle a los senadores y senadoras una evaluación justa de los nominados que tendrán ante su consideración en las próximas semanas. Aseguró que al elegirlos tomó en consideración sus méritos y no sus ideologías.

“Ante ustedes se presentarán decenas de designados para conformar ese equipo que yo necesito, profesionales comprometidos con nuestro pueblo, gente buena que quiere servirle a su patria. Al escogerlos, me concentré en sus méritos, no en su ideologías, me enfoque en sus capacidades y en su trayectoria, no en su bagaje político, confío en que por Puerto Rico todos tendrán su consideración justa”, señaló.

“Nos toca el trabajo de devolverle la honra al servicio público y lograr que nuestro pueblo recobre la confianza en su gobierno y en sus instituciones. Para eso, cuento con ustedes. Les deseo le mayor de los éxitos y siempre contarán con mi compromiso con Puerto Rico”, reclamó el primer mandatario.