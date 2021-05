El gobernador Pedro Pierluisi defendió hoy una vez más el contrato que entrega al consorcio LUMA el manejo de las operaciones de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), aunque acotó que “la vamos a estar fiscalizando”.

Sin embargo, el gobernador se distanció de acciones de LUMA como su reciente solicitud de un relevo de responsabilidades, y aseguró que le corresponde al Negociado de Energía pasar juicio sobre tal solicitud.

“Ahora tenemos un ente regulador, robusto, que tiene recursos propios, que se le están asignando los recursos necesarios, que en esas cosas tiene la última palabra. Ese ente regulador es que va a determinar si ese relevo procede o no”, comentó el gobernador.

“Mi posición, habiendo meramente visto lo que reportaron los medios, y sin ser yo un experto en esta área, es que si el relevo tiene que ver con relevar a LUMA de responsabilidad por negligencia de terceros, es decir de otras personas u otras entidades, a mí me hace sentido. Si es relevar a LUMA por negligencia que LUMA misma pueda incurrir, ese como que a mí no me suena bien”, evaluó.

“Lo que le pido al ente regulador es que evalúe bien el asunto, que mire qué es lo que se está haciendo en los estados fuera de Puerto Rico en esta área, para ver si hay relevos similares y cuál es la justificación. Si la justificación es evitar un alza en la factura de luz, pues mire, que lo evalúe. O sea, aquí no hay que inventar la rueda. Es cuestión de que aquí el Negociado (de Energía) supervise a LUMA como va a supervisar lo que quede de la Autoridad luego de esto, supervise a todo el sector energético de Puerto Rico. Pues que lo haga, que cumpla su misión”, agregó.

Por otro lado, el gobernador sostuvo que, aunque el comité timón que creo para evaluar el contrato de LUMA ya completó esa evaluación, no cesará de funcionar porque se encargará de velar porque el consorcio internacional cumpla con el contrato.

“El comité tiene una función de fiscalización. Tenemos que fiscalizar también el contrato, que se cumpla. Obviamente tan pronto LUMA asuma las riendas de la Autoridad en el área de transmisión y distribución de energía el 1 de junio, continuaremos fiscalizando a LUMA para que cumpla su cometido”, afirmó Pierluisi.

Agregó que LUMA había ofrecido “unas garantías”, entre las que mencionó, “bajar por 30% el número de interrupciones de energía en Puerto Rico, que va a reducir por 40% la duración de las interrupciones, y que va a bajar el número de accidentes laborales por 50%”.

Agregó que el consorcio también “está garantizando que va a estar preparada para el huracán, con sus propios recursos, aparte de los que ya ha ido contratando, y alianzas que tienen con otras compañías eléctricas”.

Insistió que LUMA es “un gran consorcio, de dos entidades con muchísima reputación, que tienen unos recursos bien impresionantes”.

“Esto va. El 1 de junio asumen el control de la Autoridad. Le vamos a dar el apoyo, pero la vamos a fiscalizar, porque lo que queremos a fin de cuenta todos en Puerto Rico es un mejor servicio eléctrico, más confiable, menos costoso, más resiliente”, insistió.