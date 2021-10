Pese a los múltiples cambios introducidos por el Senado a la medida legislativa de viabiliza el Plan de Ajuste de la Deuda con una emisión de bonos de $7,400 millones, el gobernador Pedro Pierluisi anunció este jueves que se inclina a convertirlo en ley cuando llegue a su despacho.

Sin embargo, el mandatario dejó claro que el proyecto de la Cámara 1003 no es vinculante ni obliga a la Junta de Supervisión a enmendar el Plan Fiscal del gobierno. Explicó que la directriz surge en la exposición de motivos y no en los artículos de la legislación.

No obstante, explicó que la Junta sí vendrá obligada a respetar los deseos de los legisladores de no recortar las pensiones de los jubilados del gobierno.

PUBLICIDAD

“Por la impresión que tengo, a base de la información que me llegó anoche, porque yo estaba en comunicación con el liderato, los cambios no causan que el proyecto deje de lograr su cometido. El cometido de este proyecto o el objetivo de este proyecto es que podamos hacer una emisión de los bonos reestructurados, luego de que el Tribunal federal confirme esa reestructuración, o sea, ordene la reestructuración”, explicó el mandatario en una conferencia de prensa realizada en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar.

De inmediato, esbozó que “hay un contenido en la medida que, hasta cierto punto, le pide, por no decir exige, a la Junta que haga unos cambios en el Plan Fiscal, pero eso está en la exposición de motivos de la medida, o sea, que eso no vincula a la Junta”.

Ante tal liberación de responsabilidades, si la medida se convierte en ley, Pierluisi cree que la Junta de Supervisión Fiscal no se vería movida a rechazar la emisión de bonos.

Se le cuestionó si el lenguaje introducido por la Legislatura es, a su juicio, “cosmético”, pero el primer ejecutivo lo rechazó.

“Yo diría que lo que expresa es el deseo de la Asamblea Legislativa de que la Junta haga unos cambios en el Plan de Ajustes. Yo voy a hacer las gestiones ante la Junta, porque, aunque no tengo todos los detalles de lo que se incluyó en la exposición de motivo, estoy seguro de que voy a coincidir con gran parte de su contenido. Así que son gestiones que yo voy a estar llevando a cabo ante la Junta”, manifestó.

PUBLICIDAD

Aun cuando la Junta de Supervisión Fiscal no se enfoque en las peticiones legislativas, Pierluisi comentó que son requeridos cambios al Plan Fiscal ante nuevas proyecciones federales sobre el crecimiento económico que se espera en los Estados Unidos y que impactarán a la Isla.

“O sea, que la Junta tiene que revisar ese Plan Fiscal de todas maneras. La Junta lo va a tener que revisar también cuando tengamos ya una asignación permanente o de largo plazo bajo el programa de Medicaid. Como la Junta tiene que revisitar ese Plan Fiscal, es positivo que la Asamblea Legislativa le exprese a la Junta las áreas en las cuales espera cambios”, expresó.

El gobernador añadió que “de nada sirve que la Junta venga y objete esta ley, porque si la Junta hace eso, tenemos que volver a arrancar de nuevo y aquí no hay tiempo que perder. Esa reestructuración es positiva para Puerto Rico, reduce por dos terceras partes el pago de deuda que hace el gobierno de año en año. Así que yo estoy enfocado en la meta. Por lo que veo, el proyecto va a lograr el objetivo, que es que tengamos el mecanismo de reconstrucción”.

En cuanto a las pensiones, Pierluisi explicó que una vez se convierta la medida en ley la Junta de Supervisión Fiscal no podría realizar recortes que impacten a los jubilados del gobierno.

“Es vinculante para la Junta el que no puede haber recortes de pensiones. Si es una condición suspensiva de esta ley, que, si hay recortes de pensiones la ley, no entra en vigor. O sea, que esa parte de la ley, esa parte del proyecto, si es vinculante para todas las partes concernidas. O sea, si hay recortes de pensiones, no va a haber emisión de bonos reestructurados avalada por la Asamblea Legislativa y este servidor. Eso sí que está bien claro. Lo otro, por lo que entiendo, en la exposición de motivos si se le dice a la Junta las áreas en las que se quiere que se enmiende el Plan Fiscal y a mí me parece oportuno, porque ese Plan Fiscal hay que revisarlo”, expuso.

PUBLICIDAD

En resumen, el primer ejecutivo no ve que haya tropiezos para la medida, más allá de que la jueza federal que atiende la quiebra criolla, Laura Taylor Swain, la deje sin efecto.

Aprovechó para estipular que la moción que presentó ayer, miércoles, la Junta ante la jueza para realizar críticas al proyecto de la Cámara 1003 “son aleteos de la Junta ante el tribunal, pero la realidad es que, si se quiere una emisión de bonos reestruturados, el Plan de Ajuste no puede incluir recortes a las pensiones”.

Entre otras cosas, el Plan de Ajuste de la Deuda permite una emisión de bonos del $7,400 millones, pagaderos en 30 años.

Incluye una asignación fija de $500 millones de presupuesto para la Universidad de Puerto Rico por un periodo de cinco años, congelando los recortes programados y un fondo de $300 millones para el desarrollo económico de la Isla, entre otras cosas.