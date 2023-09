El gobernador Pedro Pierluisi defendió este miércoles que el Departamento de Educación haya gastado alrededor de $1.5 millones en la compra de 32,000 abanicos para mitigar el calor en los salones de clase.

Y es que, ante el revuelo que ha causado la revelación de la designada secretaria de Educación, Yanira Raíces, en torno a que los abanicos costaron entre $50 a $80 cada uno, cuando el precio en el mercado de este artículo es alrededor de $40, el primer ejecutivo aclaró que se trata de unos abanicos especiales.

“Yo estoy al tanto de lo de las medidas que está tomando la secretaría y me parecen acertadas. A mí se me ha mantenido informado de todo lo que ha estado haciendo. O sea, la compra de abanicos, pues, la avalo. Aquí se pusieron a criticar el costo de los abanicos, pero es que no se dan ni tan siquiera cuenta que se está utilizando el proceso de subastas. Se está utilizando los licitadores que están debidamente registrados, inscritos con el gobierno. El proceso de subasta es del gobierno y es una compra que realmente se la lleva el mejor postor. Y no son abanicos comunes y corrientes los que se están adquiriendo. Son abanicos con ciertas especificaciones. Así que la compra de los abanicos me pareció lo correcto para ir atendiendo los salones que no tienen sistemas de aire acondicionado”, precisó el primer ejecutivo, durante una actividad en la que la Autoridad de Carreteras anunció el comienzo de unos trabajos de reparación en carretera PR-857 en Carolina.

La mayoría de los abanicos que se han distribuido en las escuelas son de la marca Lasko Cyclone Pedestal Fan. El precio en tiendas por departamento, como Walmart, es de $42.97.

Asimismo, el mandatario afirmó estar de acuerdo con varias medidas adicionales tomadas por Educación para mitigar el calor. Entre estas, mencionó el cambio de uniforme, los centros de hidratación, así como la evaluación que se hará para determinar si se les instala a los salones aires acondicionados.

“De igual manera, vi con buenos ojos que se cambie el horario en escuelas que no tienen aire acondicionado o tampoco tienen abanicos y el calor está allá a un nivel insoportable. Pues, en esas escuelas, si de la propia escuela reclaman un cambio en el horario, que es lo que ha dicho la secretaria, se le da paso al cambio de horario y, entonces, se culminan los trabajos en esa escuela, básicamente un poco más tarde del mediodía, a las 12:30 p.m. eso hace sentido si la escuela lo está pidiendo, si la comunidad escolar lo está pidiendo, la directora escolar, porque otra vez la de las facilidades de la escuela lo requieren”, sostuvo.

“Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que los estudiantes puedan continuar puedan continuar sus estudios sin mayor interrupción”, concluyó Pierluisi.